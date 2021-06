Globaler Digitaler Textildruck Marktwachstum, Trends, Größe, Anteil, Analyse, Ausblick, Bericht und Prognose 2020-2027

Die führenden Anbieter nutzen schnelle Verbesserungen und technologischen Fortschritt in der Lieferkette, um den globalen Markt für den digitalen Textildruck zu verändern. Die Integration von Stabilisierungstechnologie, Sublimationsdruckern und universeller Tintenchemie wird den Weltmarkt revolutionieren. Die Entwicklung verbesserter Funktionalitäten führt zu einem exponentiellen Wachstum des Haute Couture- und Sportswear-Bereichs auf dem Markt. Die Integration des Digitaldrucks in den Textildruck wird Herstellern helfen, komplexe Mechanismen, ein breites Spektrum an multidisziplinären Fähigkeiten in Stoffdruck, Mechanik, Farbchemie und Design zu handhaben, um Aufträge erfolgreich zu erfüllen und die richtige Technik in den Prozess einzuführen. Darüber hinaus hilft der Digitaldruck Textilhändlern, den Produktionsprozess mit den tatsächlichen Arbeitsaufträgen zu synchronisieren und so die Nachfrage auf dem Weltmarkt zu steigern. Diese innovativen Technologien verdrängen die Proof- und Musterproduktion und führen zu machbaren Kleinauflagen in der Textilindustrie. Die drei Faktoren, die die Nachfrage nach digitalem Textdruck auf dem Weltmarkt ausmachen, sind die Nachfrage der Verbraucher, die Globalisierung und die wachsende Notwendigkeit, die Effizienz der Lieferkette zu steigern.

Die wichtigsten Anbieter auf dem Markt sind:

? EFI

? SPGDrucke

? Seiko Epson

? Kornit Digital

? Mimaki-Technik

Analyse der wichtigsten Anbieter

Der globale Markt für digitalen Textildruck wird konsolidiert, und neue Akteure betreten den Markt, um die lukrativen Möglichkeiten für die Geschäftsentwicklung zu nutzen. Die führenden Anbieter auf dem Markt konzentrieren sich auf die Integration eines Testlabors, Innovationszentren, die Entwicklung von Fabriken für das Prototyping, die Massenproduktion großer industrieller und kommerzieller Drucksysteme und die Kapazitätserweiterung, um den Wettbewerb zu behaupten. Die namhaften Unternehmen vor allem in den USA und Japan konsolidieren ihr Geschäft und erweitern ihre Produktionskapazitäten durch strategische M&As. Die Einführung integrierter Druckverfahren in Wertschöpfungsketten wird den Akteuren helfen, einen größeren Marktanteil zu erobern und neue Verbraucher auf dem globalen Markt für den digitalen Textildruck zu gewinnen. Die Top-Unternehmen konkurrieren auf der Grundlage von kostengünstiger Produktionsfähigkeit, Lieferkapazitäten, Kompatibilität, Zuverlässigkeit, Qualität, Preis und Markterkennung.

Markt für digitalen Textildruck ? Segmentierung

Dieser Marktforschungsbericht enthält eine detaillierte Marktsegmentierung nach Tintentyp, Anwendung und Geografie.

Markt für digitalen Textildruck ? nach Tintentyp

Der Trend zum fluoreszierenden Druck bei Sport- und Sicherheitsbekleidung treibt den Umsatz auf dem globalen Markt für den digitalen Textildruck an

Der globale Markt für digitalen Textildruck nach Tintentyp ist in Sublimations-/Dispersionsfarbstofftinte, reaktive Farbstofftinte, saure Tinte und Pigmenttinte unterteilt. Das Segment der Dispersions-/Sublimationsfarbstofftinten dominierte den Marktanteil im Jahr 2017 und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von rund 17% wachsen. Die jüngsten Fortschritte bei benutzerfreundlichen Farbmanagementsystemen, Designsoftware, schnelleren Druckern, höherer Auslastung und erweiterter Farbskala sind einige der Faktoren, die zum exponentiellen Wachstum dieses Segments auf dem Weltmarkt beitragen. Die Sublimations- und Dispersionsfarbstofftinte finden Hauptanwendungen in der Innenausstattungs- und Bekleidungsindustrie. Das aufkommende Konzept der DIY- und On-Demand-Erstellung von kundenspezifischen Textilstoffen führt zur Entwicklung des personalisierten Heimtextilsektors auf dem globalen digitalen Textildruckmarkt. Die Verbraucher nutzen Online-Tools, um aus einer Vielzahl von Bildern, Designideen, Materialien und Farbpaletten auszuwählen, was zu einem Wachstum des Sublimations-/Dispersionsfarbstoff-Tintensegments führt. Die prominenten Player implementieren das Direct-to-Fabric-Druckverfahren, um die Qualität des Produkts zu verbessern und eine größere Verbraucherbasis im globalen digitalen Textildruckmarkt zu gewinnen.

Markt für digitalen Textildruck ? nach Anwendung

Fast-Fashion-Trends und ein Sortiment an Textilien, um den globalen Markt für digitalen Textildruck im Prognosezeitraum zu verändern

Das Anwendungssegment im globalen digitalen Textildruckmarkt wird in Modetextilien, Heimtextilien und Industrietextilien unterteilt. Das Segment Modetextilien nahm 2017 mehr als die Hälfte des Marktanteils ein und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von etwa 18% wachsen. Die Einführung intelligenter Kleidungsstücke und Bekleidung aus multifunktionalen Stoffen treibt das Wachstum dieses Segments auf dem Weltmarkt voran. Die führenden Designer differenzieren ihre Stile und schaffen sich durch proprietäre Drucke eine Nische, um den intensiven Wettbewerb in der Modebranche aufrechtzuerhalten. Das Aufkommen von Fast Fashion, das dazu führt, dass Kleidungsstücke so schnell wie möglich an einem Ort für die Kreation einer Kollektion angeboten werden

