Globaler Mangel an Halbleitern – die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft

Es besteht eine wachsende Besorgnis über den globalen Mangel an verfügbaren Halbleitern. Damit sind Chips gemeint, die für den Antrieb unzähliger digitaler Geräte und in diversen Industrien verwendet werden. Die Knappheit der Halbleitern wirkt sich aktuell nicht nur negativ auf die deutsche Wirtschaft aus, sondern führt weltweit zu Problemen. Frankreichs Wirtschaftsminister beschrieb die Situation sogar in den Worten: „Halbleiter sind das neue Erdöl.“

Die Bedeutung des Mangels an Halbleitern

Der Mangel wurde stark vom Ausbruch des Coronapandemie ausgelöst. Während Experten im Jahr 2020 erwarteten, dass der Bedarf aufgrund der wachsenden Beliebtheit von 5G-Smartphones start ansteigen würde, waren sie wohl nicht auf einen derartigen Anstieg vorbereitet.

Viele Menschen mussen aufgrund der Lockdowns von zu Hause arbeiten und investierten in Laptops und bessere Internetverbindungen, wodurch Chips für diesen Zweck unheimlich beliebt wurden. Auch Spielekonsolen zur besseren Unterhaltung verwenden solche Chips und wurden vermehrt gekauft.

Halbleiter-Markt

Halbeitern werden vor allem in Korea von Samsung Electronics und Taiwan von TSMC produziert. Die beiden Hersteller haben also auch einen wichtigen Einfluss auf die Preise, die für Halbleitern erhoben werden. Auch Intel möchte einen bedeutenden Einfluss im Halbleitermarkt erzielen und versucht dies durch große Investitionen zu beeinflussen.

„In Deutschland beteiligt sich die Bundesregierung bereits mit bis zu 1 Milliarde Euro am „Important Project of Common European Interest on Microelectronics“, das unter anderem 18 deutsche Unternehmen bei der Errichtung moderner Chipfabriken und der Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze im Halbleitersektor unterstützt“, erklärt die Deutsche Bank.

Mangel treibt Autopreise in die Höhe

Während durch den Bedarf an fortschrittlichen Smartphones und PCs derzeit vermehrt Halbleitern installiert und bestellt werden, sieht es bei der Automobilbranche etwas anders aus. Hier ging der Bedarf zunächst zurück, da viele Menschen sich gegen einen Kauf von neuen Autos entschieden. Schuld daran waren finanzielle Einschränkungen aufgrund der Pandemie und weniger Fahrten im eigenen Auto. Der Mangel an Halbleiten führte sogar zu höheren Preisen für Autos, da er derart negative Auswirkungen auf die Branche hatte.

Auch löste der fehlende Bedarf an neuen Autos zu Beginn von Corona ein Ungleichgewicht aus. Nachdem sich die Automobilbranche langsam wieder erholt hatte, erhöhte sich die Nachfrage. Die 5G-Smartphone-Branche und andere Märkte hatten aber bereits Hersteller an sich gebunden, die sich bemühten, der hohen Nachfrage nachzukommen. So ergab sich ein Mangel im Bereich Autoherstellung.

Steigende Materialkosten

Der Mangel an Chips wird wahrscheinlich zu steigenden Produktionskosten und letztendlich zu Inflation führen. Forex Märkte werden auch die Veränderungen der Preise für Materialien näher beobachten und diese werden die Kurse des Marktes beeinflussen. Der Einfluss auf die deutsche Wirtschaft ist unter anderem bei der Autoproduktion zu spüren. Große Hersteller, die sich vor 2020 auf Halbleitern verlassen hatten, müssen nun mit einer kleineren Menge zurechtkommen – zum Nachteil ihrer Kunden, die höhere Preise in Kauf nehmen müssen. Hinzu kommt der Bedarf an fortschrittlichen Technologien, die die Leistung bestimmer elektronischer Geräte immer mehr steigern sollen. Der Halbleitermarkt muss sich nun an die aktuelle Situation anpassen und das Gleichgewicht wieder herstellen.