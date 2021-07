Globaler Markt für Chatbots im Gesundheitswesen: Aktuelle Analyse und Prognose (2020-2027)

Der weltweite Markt für Chatbots im Gesundheitswesen erlebt aufgrund der steigenden Internetdurchdringung in Verbindung mit der Einführung von Smartphones auch in Entwicklungsländern einen Aufschwung. In einer Studie wurde festgestellt, dass weltweit rund 4,66 Milliarden Menschen das Internet nutzen, was fast 60 % der Weltbevölkerung entspricht. Darüber hinaus entwickeln Gesundheitseinrichtungen, Ärzte, Diagnoselabore usw. Apps und beschaffen Risikokapital, während einige aufgrund der steigenden Fälle von COVID-19 und der Notwendigkeit einer Kostenoptimierung und einer verbesserten Benutzererfahrung bereits ihre Chatbots auf den Markt gebracht haben. Der technologische Fortschritt bei Lösungen wie die Fortschritte bei der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und der Spracherkennung durch die führenden Anbieter trägt ebenfalls zum Wachstum des Marktes bei.

Darüber hinaus führt der Mangel an Ärzten auf der ganzen Welt zur Beantwortung von Anfragen zu einer Nachfrage nach Chatbots im Gesundheitswesen. Laut WHO fehlen weltweit 4,3 Millionen Ärzte, Krankenschwestern und andere Angehörige der Gesundheitsberufe, und die Nachfrage nach Ärzten wird bis 2025 voraussichtlich um 17 % steigen, vor allem aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Alterung der Bevölkerung.

Darüber hinaus ist die Verlagerung hin zu einer sitzenden Lebensweise in Verbindung mit der zunehmenden Verbreitung älterer Menschen, die anfälliger für die Krankheit sind, eine der Hauptursachen für die zunehmenden chronischen und anderen damit verbundenen Krankheiten und erzeugt auch die Nachfrage nach Chatbots im Gesundheitswesen für Beratung, Vorsorgeuntersuchungen, Erinnerungen usw. Laut der American Heart Association wurden 56% der Erwachsenen in den Vereinigten Staaten vom medizinischen Fachpersonal angewiesen, ihre Gesundheit zu verbessern, und 99% der Amerikaner müssen ihre Herzgesundheit verbessern.

Die Regierungen aller Länder investieren mehr in das Gesundheitswesen, was zu einer verbesserten Gesundheitsinfrastruktur und Digitalisierung führt. Laut OCED gab die Regierung in den Vereinigten Staaten im Jahr 2015 8.032,6 USD pro Kopf aus, die 2019 auf 9.386,5 USD pro Kopf stiegen im Jahr 2019.

Der globale Chatbot-Markt für das Gesundheitswesen ist stark fragmentiert. Die Verfügbarkeit zahlreicher globaler und lokaler Akteure über Regionen hinweg macht die Branche äußerst wettbewerbsfähig. Die Hauptakteure mit einem beachtlichen Marktanteil in der Branche sind

Baidu, Sensely, Ada Digital Health Ltd, Babylon Health, Tencent, HealthTap, Infermedica, Buoy Health, Your.MD (Healthly) und Woebot Labs. Mehrere Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften wurden von diesen Akteuren durchgeführt, um Kunden mit Hightech- und innovativen Produkten zu unterstützen.

Anfrage zum Ausfüllen des Formulars, um eine Musterkopie dieses Berichts zu erhalten: https://www.sdki.jp/sample-request-112058

Der Chatbot-Markt für das Gesundheitswesen kann weiter an die Anforderungen oder ein anderes Marktsegment angepasst werden. Darüber hinaus versteht UMI, dass Sie möglicherweise Ihre eigenen geschäftlichen Anforderungen haben, daher können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen, um einen Bericht zu erhalten, der Ihren Anforderungen vollständig entspricht.

Die dynamische Natur des Geschäftsumfelds in der gegenwärtigen globalen Wirtschaft erhöht die Notwendigkeit unter Geschäftsleuten, sich über die aktuelle Situation auf dem Markt zu informieren. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Shibuya Data Count Marktforschungsberichte für verschiedene Geschäftsleute aus verschiedenen Branchen wie Gesundheitswesen und Pharmazie, IT und Telekommunikation, Chemie und fortschrittliche Materialien, Konsumgüter und Lebensmittel, Energie und Energie, Fertigung und Bauwesen, Industrie Automatisierung & Ausrüstung und Landwirtschaft & verwandte Aktivitäten unter anderem.