Globaler Markt für die Analyse von Atemwegsmedikamenten | Preistrends, Branchenüberblick, Wachstum und Prognose bis 2027

Analyse der Pipeline von Atemwegsmedikamenten

Überblick: Die Lungenmedizin ist ein Teilgebiet der Medizin, das sich mit der Diagnose, Prävention und Behandlung von Erkrankungen der Atemwege befasst. Atemwegsmedikamente finden ihre Anwendung bei Asthma, COPD, Mukoviszidose, allergischer Rhinitis und anderen. Asthma ist derzeit der größte Marktanteilsinhaber. Die Wettbewerbsintensität auf dem Markt für Atemwegsmedikamente ist hoch, wobei nur wenige Akteure den Markt dominieren. Die hohen Investitionen in die Entwicklung von Medikamentenabgabesystemen für die Atemwege haben das Wachstum des Marktes begünstigt. Es wird erwartet, dass der Markteintritt innovativer und wirksamer Medikamente die Zukunft des Marktes bestimmen wird.

Die Pipeline von mehr als 30 Unternehmen für Atemwegsmedikamente wird in der Studie analysiert. GlaxoSmithKline plc verfügt über die höchste Anzahl an Pipeline-Molekülen in verschiedenen klinischen Studienphasen.

Kurzwirksame Beta2-Agonisten (SABA), inhalative Kortikosteroide (ICS), Anticholinergika, langwirksame Beta2-Agonisten (LABA), Antihistaminika, Vasodilatatoren, Kombinationsmedikamente und andere sind die wichtigsten auf dem Markt erhältlichen Atemwegsmedikamente. Derzeit treiben vor allem Kombinationspräparate den Markt an, wobei Top-Marken keiner echten Konkurrenz durch Generika-Alternativen ausgesetzt sind. Das Aufkommen von kostengünstigen, hochmodernen und wirksamen Medikamentenverabreichungsgeräten wird das Marktwachstum stimulieren.

Inhaltsverzeichnis

1 Branchenausblick 12

1.1 Branchenüberblick 12

1.1.1 Globaler Treiber für die Arzneimittelnachfrage: 13

1.1.2 Arzneimittelausgaben nach Regionen 13

1.1.3 F&E-Pipeline in der Pharmaindustrie 13

1.1.4 Top-Pharma-Medikamente nach Umsatz im Jahr 2017 (in Millionen US-Dollar) 15

1.2 Branchentrends 17

1.3 Schädlingsanalyse 17

2 Berichtsübersicht 19

2.1 Berichtsumfang 19

2.2 Zusammenfassung des Berichts 19

2.3 Forschungsmethodik 19

2.4 Annahmen für Berichte 20

3 Marktübersicht 21

3.1 Marktdefinition ? Infoholic Research 21

3.2 Segmentadressierbarer Markt 21

3.1 Trends des Marktes für Atemwegsmedikamente 21

4 Molekültyp: Analyse 23

4.1 Übersicht 23

5 Anwendung: Analyse 25

5.1 Übersicht 25

5.2 Asthma 25

5.2.1 Wichtige Erkenntnisse 30

5.2.2 Unternehmensanalyse 31

5.3 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) 31

5.3.1 Wichtige Erkenntnisse 35

5.3.2 Unternehmensanalyse 36

5.4 Mukoviszidose 36

5.4.1 Wichtige Erkenntnisse 40

5.4.2 Unternehmensanalyse 40

5.5 Lungenkrebs 40

5.5.1 Wichtige Erkenntnisse 45

5.5.2 Unternehmensanalyse 46

5.6 Nasenpolypen 46

5.6.1 Wichtige Erkenntnisse 47

5.7 Idiopathische Lungenfibrose 48

5.7.1 Wichtige Erkenntnisse 50

5.7.2 Unternehmensanalyse 50

5.8 Sonstige 51

Vorteile: Der Bericht enthält vollständige Details zur Verwendung und Akzeptanzrate von Atemwegsmedikamenten in verschiedenen Regionen. Auf diese Weise können sich die wichtigsten Interessengruppen über die wichtigsten Trends, Treiber, Investitionen und Initiativen der vertikalen Akteure informieren. Darüber hinaus enthält der Bericht Details zu den wichtigsten Herausforderungen, die sich auf das Marktwachstum auswirken werden. Darüber hinaus enthält der Bericht die vollständigen Details zu den wichtigsten Geschäftsmöglichkeiten für wichtige Interessengruppen, um ihr Geschäft auszubauen und die Einnahmen in den spezifischen Branchen zu erzielen, die analysiert werden sollen, bevor das Geschäft in diesen Markt investiert oder ausgebaut wird.