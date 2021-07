Globaler Markt für Schutzkulturen: Aktuelle Analyse und Prognose (2020-2027)

Der weltweite Markt für Schutzkulturen wurde 2019 auf 133,42 Millionen US-Dollar geschätzt und soll von 2021 bis 2027 mit einer CAGR von 22,5% deutlich wachsen. Die Konservierung und der Schutz von Lebensmitteln waren das Hauptziel bei der Fermentation von Lebensmitteln. Während Gesundheit, Akzeptanz und Qualitätsbedenken einige der zusätzlichen und geschätzten Merkmale für die Verbraucher sind. Schutzkulturen bestehen aus Bakterien, die als Lebensmittelzusatzstoffe fungieren und speziell aufgrund ihrer Fähigkeit, das Wachstum von pathogenen Organismen oder mikrobiologischen Verderbungsmitteln zu hemmen, ausgewählt wurden und den GRAS-Status (im Allgemeinen als sicher angesehen) haben. Verderb ist einer der Gründe für Lebensmittelverschwendung. Schutzkulturen helfen den Molkereiherstellern daher, den Lebensmitteln zugesetzt zu werden, die die Haltbarkeit verlängern können. Es führt auch dazu, dass die Verbraucherbedürfnisse nach natürlicheren und saubereren Produkten erfüllt werden. Eine verbesserte Haltbarkeit soll Abfall reduzieren, zu einer nachhaltigeren Welt beitragen und den Herstellern die Möglichkeit zur geografischen Expansion geben.

Da die Weltbevölkerung bis 2050 voraussichtlich 9 Milliarden erreichen wird, beeinflussen Nachhaltigkeit und das Ausmaß der weltweiten Lebensmittelverschwendung weiterhin den Weg der Milchindustrie. Lebensmittelverschwendung kann an jedem Punkt der Lebensmittelkette auftreten, aber es wurde beobachtet, dass die Konzentrationen beim Verzehr am höchsten sind. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 10-20 % der Produktion von Milch und Milchprodukten in den Industrieländern verloren gehen oder verschwendet werden, und 50 % dieser Abfälle entstehen nach dem Kauf, wenn die Produkte die Kühlschränke der Verbraucher erreichen, mit Haltbarkeitsbeschränkungen oder mikrobiell Verderb als Hauptgrund genannt.

Mit dem wachsenden Druck auf natürliche Milchprodukte hat der Trend zu ?Clean Label? auch in der Milchindustrie an Bedeutung gewonnen. Obwohl die Milchproduzenten künstliche Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe verwendet haben, um die Haltbarkeit der Produkte zu verlängern und frische Milchprodukte vor Kontamination zu schützen, hat die Verwendung dieser Zutaten zu einer intensiven Prüfung der Risiken künstlicher Zutaten durch Millennials und Familien mit Kindern geführt.

Das Segment der Zielmikroorganismen wird weiter in Hefen & Schimmelpilze und Bakterien unterteilt. Die Hefen und Schimmelpilze dominierten den Markt im Jahr 2019 und werden voraussichtlich ihre Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten. Hefen und Schimmelpilze sind auf globaler Ebene einer der wichtigsten Beiträge zum Markt für Schutzkulturen. Sie tragen dazu bei, Verderb zu verhindern und verbessern so die Haltbarkeit von Lebensmitteln und Getränken

?Unter dem Segment Zusammensetzung wird erwartet, dass das Segment Multi-Strain Mixed im analysierten Zeitraum mit der höchsten CAGR wächst.?

Basierend auf dem Zusammensetzungssegmentmodell wird der Markt in gemischte Mehrfachstamm-, Einzelstamm- und Mehrfachstamm unterteilt. Das gemischte Segment mit mehreren Stämmen dominierte den Markt mit einem Anteil von 77% im Jahr 2019 und wird voraussichtlich seine Dominanz im Prognosezeitraum beibehalten. Der Markt für gemischte Schutzkulturen mit mehreren Stämmen erlebt einen Aufschwung, da jeder Mikroorganismus im Schutzkulturbereich spezifische Funktionen erfüllt, die der menschlichen Gesundheit zugute kommen und auf verschiedene Mikroorganismen abzielen.

