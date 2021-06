Globaler Markt für Wassertests und -analyse, nach Typ (TOC-Analysator, pH-Messgerät, Messgerät für gelösten Sauerstoff, Leitfähigkeitssensoren, Trübungsmesser und andere), nach Produkttyp (tragbar, tragbar, Tischgerät und andere), nach Anwendungen (Labor,

Der Markt für Wassertestgeräte wird bis 2025 voraussichtlich rund 5,5 Milliarden US-Dollar bei einer CAGR von 5,7% im gegebenen Prognosezeitraum erreichen.

Wassertestkits sind die Werkzeuge, die zum Testen von unbehandelten Wasserquellen wie Grundwasser, Regenwasser, Leitungswasser und Wasser aus kommunalen und industriellen Prozessen usw. verwendet werden. Diese Kits werden häufig zum Testen verschiedener Eigenschaften einer Wasserprobe wie Trübung, Salzgehalt verwendet , diffundierte Sauerstoffbestandteile, Härte und verschiedene andere Eigenschaften. Das Sortiment an Wassertestkits umfasst Härte, Alkalinität, Chloride, Phosphate, Sulfite, Fluoride, Restchlor, Eisentests usw.

Diese Kits sind äußerst wirtschaftlich, einfach zu verwenden und können überall und schnell Wasser testen. Diese Kits werden für Funktionen wie kompakte Größe und mobile, benutzerfreundliche, genaue und sofortige Ergebnisse usw. geschätzt. Auch die Wassertestkits haben eine lange Lebensdauer. Weltweit hat das Water Testing Kit seinen Einsatz in verschiedenen Sektoren wie staatlichen und privaten Forschungseinrichtungen, analytischen Labors, Industrie- und Landwirtschaftssektoren usw. gefunden.

Der globale Markt für Wasserprüfgeräte ist nach Typ unterteilt in Teichwasser, Meerwasser, Abwasser, Trinkwasser, Schwimmbadwasser, Kühl- und kochendes Wasser (aus Industrieprozessen). Basierend auf dem Parametertyp deckt es physikalisch, chemisch, biologisch ab. Basierend auf der Anwendung deckt es Labor, Industrie, Umwelt, Regierung ab. Basierend auf dem Endbenutzer deckt es Forschung, Entwicklung, Industrie, Umwelt, Regierung, Gesundheitswesen und andere ab. Der globale Marktbericht für Wassertestgeräte deckt verschiedene Regionen ab, darunter Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der regionale Markt für Wassertestgeräte ist weiter in wichtige Länder unterteilt, darunter die USA, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, China, Indien, Japan, Brasilien, Südafrika und andere.

Konkurrenzkampf

Der globale Marktanteil von Wasserprüfgeräten besteht aus mehreren Akteuren, darunter Abb Ltd, General Electric Company, Danaher Corporation, Thermo Fisher Scientific, Inc, Tintometer Gmbh, Agilent Technologies Inc, Danaher Corporation, Emerson Electric Co, Horiba Ltd, Honeywell International Inc. usw.

