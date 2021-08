Globales maschinelles Lernen auf dem Pharmaindustriemarkt wird von 2022 bis 2030 durch eine robuste CAGR wachsen; Einführung von Technologie im medizinischen Sektor zur Ankurbelung des Marktwachstums

Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind.

Es wird erwartet, dass der globale Markt für maschinelles Lernen im Pharmaindustrie-Markt im Prognosezeitraum, dh 2022 – 2030, eine robuste CAGR erreicht. Auf der Grundlage der Anwendung wird prognostiziert, dass das Segment der Vorhersageanalyse im Prognosezeitraum einen bemerkenswerten Anteil an aufgrund der zunehmenden Notwendigkeit, die biologische Reaktion des Körpers auf ein bestimmtes Medikament vorherzusagen. Mithilfe von maschinellem Lernen können Mediziner das Verhalten bestimmter Zellen gegenüber bestimmten Medikamenten vorhersagen, was den medizinischen Sektor um ein Vielfaches verbessern kann. Dies soll das Marktwachstum ankurbeln.

Es wird geschätzt, dass das globale maschinelle Lernen auf dem Markt der Pharmaindustrie aufgrund der zunehmenden Einführung von künstlicher Intelligenz in verschiedenen Branchen sowie des wachsenden Bedarfs an fortschrittlicher Technologie im medizinischen Sektor wächst. Maschinelles Lernen kann Daten analysieren und die möglichen Ergebnisse mit der Zeit vorhersagen, was die Effizienz der Pharmaindustrie verbessern kann, die das Marktwachstum ankurbeln soll.

Laden Sie ein Beispiel für diesen strategischen Bericht herunter: https://www.researchnester.com/sample-request-3449

Auf der Grundlage geografischer Analysen wird der globale Markt für maschinelles Lernen in der Pharmaindustrie in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie die Region Naher Osten und Afrika. Der Markt in der Region Nordamerika wird aufgrund der Fortschritte im medizinischen und technologischen Sektor in den USA und Kanada voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum den größten Anteil gewinnen.

Die Forschung war globaler Natur und wurde in Nordamerika (USA, Kanada), Europa (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn, Belgien, Niederlande und Luxemburg, NORDIC (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark), Polen, Türkei, Russland, übriges Europa), Lateinamerika (Brasilien, Mexiko, Argentinien, übriges Lateinamerika), Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, Südkorea, Indonesien, Singapur, Malaysia, Australien, Neuseeland, Rest von Asien-Pazifik), Naher Osten und Afrika (Israel, GCC (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Kuwait, Katar, Oman), Nordafrika, Südafrika, Rest des Nahen Ostens und Afrika). Darüber hinaus wurden Bereiche wie Marktgröße, YOY-Wachstum und Chancenanalyse, Wettbewerbsstudie der Marktteilnehmer, Investitionsmöglichkeiten, Nachfrage nach Zukunftsaussichten usw. abgedeckt und im Forschungsbericht angezeigt, um sicherzustellen, dass er tief eintaucht, um strategische Wettbewerbsinformationen in dem Segment zu erhalten .

Zunehmende Einführung von künstlicher Intelligenz in der pharmazeutischen Industrie, um das Marktwachstum anzukurbeln

Ab 2021 sind über 15 % der weltweiten Kundenservices KI-basiert. Der Gesamtwert der KI-Industrie überstieg etwa 3 Billionen US-Dollar.

Es wird geschätzt, dass die zunehmende Durchdringung fortschrittlicher Technologien in verschiedenen Endverbraucherbranchen, insbesondere der künstlichen Intelligenz, das Marktwachstum ankurbelt. Der Einsatz von KI in der Pharmaindustrie kann die Datenintegration und -verwaltung verbessern, was wiederum das Marktwachstum ankurbeln soll.

Es wird jedoch erwartet, dass der Mangel an Ressourcen in den unterentwickelten Ländern im Prognosezeitraum als Haupthemmnis für das Wachstum des globalen maschinellen Lernens auf dem Markt der Pharmaindustrie wirken wird.

„Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche behandeln.“

Beispielkopie des Strategieberichts herunterladen/anfordern: https://www.researchnester.com/sample-request-3449

Dieser Bericht enthält auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen maschinellen Lernens auf dem Markt der Pharmaindustrie, einschließlich der Unternehmensprofilierung von Biovista Lifesciences, Cyclica Inc., BioSymetrics Inc., Cloud Pharmaceuticals, Inc., Deep Genomics, Atomwise Inc., Alphabet Inc., Nvidia Corporation, International Business Machines Corporation, Microsoft Corporation und andere. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Im Großen und Ganzen bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über das globale Machine Learning auf dem Pharmaindustrie-Markt, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren bei der Suche nach Expansionsmöglichkeiten, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien entsprechend auszurichten die aktuellen und erwarteten Trends in der Zukunft.

Lesen Sie weitere Informationen unter https://www.researchnester.com/reports/machine-learning-in-the-pharmaceutical-industry-market/3449