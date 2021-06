Globex schließt Verkauf von Goldkonzessionsgebiet Francoeur/Arntfield/Lac Fortune für 15 Mio. Dollar an Yamana Gold Inc. ab



22. Juni 2021. Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada. GLOBEX MINING ENTERPRISES INC. (GMX – Toronto Stock Exchange, G1MN – Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Tradegate, Lang & Schwarz, L&S Stock Exchanges, TTM Zone und GLBXF – OTCQX International in den USA) freut sich, die Aktionäre darüber zu informieren, dass das Unternehmen den zuvor angekündigten Verkauf des Goldkonzessionsgebiets Francoeur/Arntfield/Lac Fortune sowie von 30 Claims im Township Beauchastel östlich des Goldbergbaukonzessionsgebiet Wasamac und drei Claims im Township Malartic an Yamana Gold Inc. (TSX:YRI; NYSE:AUY; LSE:AUY) abgeschlossen hat. Das Konzessionsgebiet Francoeur/Arntfield/Lac Fortune grenzt an das Goldbergbauprojekt Wasamac von Yamana an.

Bei Abschluss erhielt Globex eine erste Zahlung von 4.000.000 Dollar von Yamana, die durch die Ausgabe von 706.714 Yamana-Aktien an Globex zu einem angenommenen Preis von 5,66 Dollar pro Aktie beglichen wurde. Wie zuvor bekannt gegeben, sieht der Kaufvertrag vor, dass Yamana die folgenden zusätzlichen Barzahlungen an Globex entrichtet, die Globex wahlweise in Form von Yamana-Aktien erhalten kann:

Am:

– ersten Jahrestag des Abschlusses 3.000.000 Dollar;

– zweite Jahrestag des Abschlusses 2.000.000 Dollar;

– dritten Jahrestag des Abschlusses 3.000.000 Dollar;

– vierten Jahrestag des Abschlusses 3.000.000 Dollar.

Globex erhielt zudem eine GMR-Lizenzgebührenbeteiligung von 2 % auf die gesamte Mineralproduktion aus den Konzessionsgebieten. Yamana kann ein Viertel (0,5 %) davon für 1.500.000 Dollar zurückkaufen.

Die 706.714 an Globex begebenen Yamana-Aktien unterliegen für einen Zeitraum von vier Monaten einer Weiterverkaufsbeschränkung.

Diese Pressemeldung wurde von Jack Stoch, P. Geo., President und CEO von Globex, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 erstellt.

Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

Ausländischer Emittent 12g3 – 2(b)

Wertpapierkennziffer: 379900 50 9

LEI 529900XYUKGG3LF9PY95

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner:

Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir.

President & CEO

Globex Mining Enterprises Inc.

86, 14th Street

Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada J9X 2J1

Tel.: 819.797.5242

Fax: 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von historischen Informationen kann diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen können eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren beinhalten, welche möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die von Globex Mining Enterprises Inc. (Globex) erwartet und geplant wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten – einschließlich des Abschlusses der Transaktion mit Yamana Gold Inc. – bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für Globex daraus ergeben. Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken ist im Jahresbericht von Globex ersichtlich, welcher auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurde.

