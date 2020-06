GmbHMantel kaufen mit Historie – Haftungsfragen aufteilen, durch z.b. einer separaten Vertriebs Gesellschaft.

Köln, 01.06.2020

GmbH mit Bonität kaufen und verschiedene Haftungen aufteilen

Um durch den Hinzukauf einer oder einiger Firmen die Bonität des eigenen Unternehmens zu verbessern, müssen diese hinzugekauften Unternehmen selbst über eine mindestens zufriedenstellende Kreditwürdigkeit verfügen. Sie muss beim Kreditinstitut für einen Dispo-, Raten- oder Rahmenkredit nachweisbar sein. Der tagesaktuelle Score ist, wie man sagt, immer nur eine Momentaufnahme. Deutlich aussagekräftiger ist die Bonitätshistorie. Sie korrespondiert über einen längeren Zeitraum hinweg mit der Firmenhistorie.

Die Lösung für diese Situation ist die Mantelgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH, alternativ auch GmbH- oder Firmenmantel genannt. Sie war bereits wirtschaftlich aktiv, bevor sie ihr operatives Geschäft eingestellt hat. Die Gründe dafür sind vielfältig. Der entscheidende Unterschied zur Vorrats-GmbH als einer auf Vorrat neugegründeten GmbH ist die Unternehmenshistorie von der Gründung bis zur derzeitigen Beendigung der Geschäftstätigkeit. Die Vorratsgesellschaft hat weder das eine noch das andere, also weder eine Vorgeschichte noch die dazugehörige Bonität. Die Vorrats-GmbH steht erst am Anfang und in Bezug auf eine mögliche Kreditwürdigkeit sozusagen mit leeren Händen da.

Firma kaufen für unternehmensfremde Branche

Eine GmbH mit Bonität kaufen ist beispielsweise lohnenswert bis notwendig, wenn sich die eigene Unternehmensexpansion auf eine fremde, das heißt ganz neue Branche erstreckt. Generell ist es durchaus möglich, mit einem Unternehmen in mehreren Branchen tätig sowie vertreten zu sein. Rechtlich kann es jedoch zu Problemen führen, wenn für einen der Geschäftszweige zwingende eigene Regelungen gelten, die von derselben Firma mit dem anderen Geschäftszweig nicht erfüllt werden können oder die miteinander kollidieren.

Im Handelsregister müssen alle Geschäftsgegenstände korrekt und vollständig benannt werden. Schwierig bis unlösbar wird es, wenn für einen Teilbereich ein Gewerbeschein benötigt wird, für den anderen jedoch nicht. In der Regel sind Produktion, Handel und Dienstleistung gemeinsam in einem Unternehmen nicht vertretbar; diese Geschäftsfelder lassen sich kaum in einer einzigen Firma unterbringen.

Firmen als Mantelgesellschaft kaufen und aktivieren

Das GmbH mit Bonität kaufen ist zum Erschließen neuer Geschäftsfelder geradezu ideal. Alle rechtlichen und kreditwürdigen Voraussetzungen stimmen. Mit der neuen Geschäftsaktivität, zum Beispiel mit einer separaten Vertriebsgesellschaft kann unverzüglich begonnen werden. Der oftmals hemmende Zusatz “in Gründung, kurz i.G.” entfällt, weil die gekaufte Gesellschaft bereits im Handelsregister eingetragen ist. Allenfalls der Gesellschaftervertrag wird modifiziert, angepasst und in Nuancen geändert. Die GmbH kann sofort mit ihren Vertriebsaktivitäten starten.

Firma kaufen – Vorteile von getrennter Rechtsform mitsamt Haftung

Die Kapitalgesellschaft GmbH ist als juristische Person sowohl haftungsfähig als auch für ihre eigenen Aktivitäten haftungsverpflichtet. Einzelfallbezogen können von der Käufergesellschaft Geschäftsaktivitäten auf die gekaufte Firma verlagert oder anders ausgedrückt übertragen werden – und im Zusammenhang damit auch die dazugehörige Haftung.

Dieses Modell lässt sich nahtlos auf zwei oder auch mehrere hinzugekaufte Firmen übertragen. Ausschlaggebend ist der im Handelsregister jeweils eingetragene GmbH-Zweck, an dem sich die Aktivitäten rechtlich und tatsächlich orientieren – müssen -.

Zu den Vorteilen von unterschiedlichen, sprich eigenen GmbHs und Rechtsformen gehören

? passende Gestaltung von Handelsregister, Gewerbeschein oder Zulassungsvoraussetzung

? individuelle Geschäftsbezeichnung aus Marketingsicht

? jeweils eigene Internetpräsenz mit CD und CI [ganz wichtig]

? Wettbewerbsvorteil durch Fokussierung auf ein, und zwar das jeweilige Geschäftsfeld

? passende Allgemeine sowie Besondere Geschäftsbedingungen

? maßgeschneiderte Versicherungen

? klare Buchführung mit eigener Bilanzierung

? Personaleinsatz passend für den jeweiligen Geschäftszweig

? ?..

Fazit zum Firmen kaufen – eigener Firmenzweck mit eigener Haftung

Sowohl die objektive als auch eine subjektiv empfundene Seriosität wird für den einzelnen Geschäftszweig dadurch besonders betont, dass sich eine Firma voll und ganz darauf konzentriert oder anders gesagt beschränkt.

Selbst weltweit aktive Konzerne und DAX-Unternehmen besinnen sich mit ihrer Stammfirma vermehrt auf ihre originäre Kernkompetenz. Alle weiteren Geschäftsfelder werden entweder verkauft oder in eigene Gesellschaften ausgegliedert.

Beim GmbH mit Bonität kaufen ist es genau umgekehrt, jedoch mit demselben Ziel und Zweck.

Haben sie Fragen zu dieser Thematik? Sprechen Sie uns gerne an! Mit unserer langjährigen Erfahrung bieten wir Ihnen die Lösung für eine echte Win-win-Situation.