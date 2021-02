GO DIGITAL: Webinar CarLo inMOTION? Fuhrparkverwaltung

Sie möchten wissen, welche Fahrzeuge aus Ihrem Fuhrpark die höchsten IST-Kosten generieren? Sie möchten keinen TÜV-Termin Ihrer Fahrzeuge mehr verpassen? Sie möchten Ihre gesamte Flotte ? egal ob LKW, Bus, PKW oder Anhänger ? mit einer zentralen Software verwalten?

Dann ist CarLo inMOTION genau das Richtige für Sie!

Unser Fuhrparkmanagementsystem optimiert alle Prozesse rund um die Flottenverwaltung Ihres Unternehmens. Egal ob betriebswirtschaftliche Aspekte wie die Fahrzeugkostenrechnung oder rechtliche Aspekte wie TÜV-Termine oder Führerscheinkontrollen ? CarLo inMOTION deckt alle Bereiche Ihres Fuhrparkmanagements ab.

Im Rahmen der Digitalisierungsinititative ?GO DIGITAL? präsentiert Soloplan auch 2021 wieder eine Webinarreihe zu verschiedenen relevanten Themen rund um die Welt der Logistik. Den Auftakt in die zweite Runde der Digitalisierungsinitiative macht am?16. Februar 2021?um?14:30 Uhr?das Thema ?CarLo inMOTION Fuhrparkmanagement und -verwaltung?. Lernen Sie unser Add-on zur Transportmanagementsoftware CarLo kennen, lassen Sie sich die Mehrwerte für Ihr Unternehmen aufzeigen und stellen Sie im Live-Chat Ihre unternehmensspezifischen Fragen.

Melden Sie sich jetzt hier zum kostenlosen Webinar an?und sichern Sie sich Ihren Platz. Unsere Webinare dauern ca. 30 ? 60 Minuten, dabei stehen Ihnen unsere hausinternen Experten Rede und Antwort zu allen Themen rund um CarLo.

Sie interessieren sich auch für weitere Themen aus der Welt der Logistik??Dann schauen Sie auch bei unseren anderen Webinaren vorbei und reservieren Sie auch dafür schon heute Ihren Platz.

