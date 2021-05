GO DIGITAL: Webinar Web2Go? die Auftragserfassung und Sendungsverfolgung von unterwegs

Sie möchten die wichtigsten Funktionen der Logistiksoftware CarLo auch außerhalb des Büros nutzen und z.B. Stammdaten verwalten und Aufträge erfassen?

Dann sollten Sie das GO Digital Webinar: ?CarLo Web2Go ? die Auftragserfassung und Sendungsverfolgung von unterwegs? am 18. Mai 2021 um 14:30 Uhr auf keinen Fall verpassen!

Mit CarLo Web2Go, dem Add-on, welches Ihnen den Zugriff auf das TMS von überall aus per Web-Browser ermöglicht, bietet Soloplan die optimale Erweiterung zur Logistiksoftware CarLo. Egal ob am Smartphone, am Tablet oder auf Ihrem privaten Notebook ? der Zugang erfolgt über jeden aktuellen Web-Browser und ist dadurch geräteunabhängig. Das Betriebssystem spielt für die webbasierte Logistiksoftware ebenfalls keine Rolle: CarLo Web2Go ist sowohl mit Android, als auch mit iOS kompatibel.

Dadurch ist es für Logistiker und Spediteure, aber auch für Auftraggeber kinderleicht, Sendungen bequem von zu Hause oder von unterwegs über ein Mobilgerät zu verwalten. Auch die mobile Verwaltung von Stammdaten ist über Web2Go spielend einfach möglich. Benötigt werden dazu lediglich ein Benutzername und ein Passwort. Soloplan bietet so nun auch für die Logistikbranche eine Möglichkeit, mobiles Arbeiten in ihre Arbeitsprozesse einzubauen.

Sie möchten gerne mehr über die Funktionen erfahren, die durch CarLo Web2Go abgedeckt sind?

Melden Sie sich gleich heute HIER zum kostenlosen Webinar an und reservieren Sie sich Ihren Platz! Unsere kompetenten Experten freuen sich auf Sie und stehen Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung.

Sie interessieren sich auch für andere Themen aus der Welt der Logistik? Dann sichern Sie sich am besten bereits heute Ihre kostenfreie Teilnahme bei unseren Go Digital Webinaren ? wir freuen uns auf Sie!

Willkommen bei Soloplan, DEM Softwarehaus der Logistikbranche.

Die Soloplan GmbH ist einer der führenden Hersteller von Logistiksoftware. Als mittelständisches Familienunternehmen mit rund 210 Mitarbeitern entwickeln und vertreiben wir mit der CarLo?-Produktfamilie eine flexible und intuitiv zu bedienende Premiumsoftware zur effizienten Abwicklung sämtlicher Aufgaben rund um das Thema Transportmanagement.

Aufgrund unseres stetigen Wachstums haben wir im Mai 2019 unser neues Firmengebäude in Soloplan City in Kempten (Zentrale) bezogen. Mit modernsten Arbeitsplätzen und einer angenehmen Arbeitsatmosphäre in Kempten (Allgäu) und unseren weiteren Niederlassungen in Dresden, Frankreich, Polen sowie in Südafrika bieten wir ganz persönliche Entwicklungsperspektiven. Dies auch weltweit ? mit unseren Partnern oder verbundenen Unternehmen in Indonesien/Asien und Portugal.

In einem Softwareunternehmen zu arbeiten, bedeutet nie stillzustehen, sich immer weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen. Die Welt der IT eröffnet jeden Tag neue Möglichkeiten ? arbeiten Sie mit uns gemeinsam daran, diese umzusetzen.