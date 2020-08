GOÄ Seminar: Optimieren Sie Ihre Privatabrechnung in der Orthopädie, Unfallchirurgie und Chirurgie

Ohne Frage hat die Corona-Krise erheblichen Einfluss auf die Patientenversorgung in Arztpraxen und MVZ genommen. Das gesamte Leistungsgeschehen ist in fast allen Leistungsbereichen atypisch verlaufen, und durch die ?Corona-Quartale? ist es in vielen Praxen und MVZ zu einem Honorareinbruch gekommen.

Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, dass die Abrechnung in den nächsten Quartalen exakt durchgeführt wird und eventuelle Abrechnungsreserven erkannt und auch genutzt werden.

Verschenken Sie kein weiteres Honorar!

Die Frielingsdorf Akademie bietet am 9. September 2020 ein GOÄ-Abrechnungstraining speziell für die Fachgruppen Orthopädie, Unfallchirurgie und Chirurgie in Köln an.

Das Seminar richtet sich an Ärzte/Ärztinnen, MFA, Arzthelferin, Praxismanagerin und Praxispersonal aus den Fachbereichen Orthopädie, Unfallchirurgie und Chirurgie.

Erfahren Sie Wichtiges, Aktuelles und Bewährtes zur GOÄ-Abrechnung

Das GOÄ-Abrechnungs-Seminar vermittelt Ihnen die Rechtsgrundlage der privatärztlichen Behandlung und stellt den Behandlungsfall in der GOÄ sowie die Kombinationsmöglichkeiten einzelner Abrechnungspositionen vor.

Weiterhin zeigen wir Ihnen, wie Sie Sachkosten, Verbände, Injektionen und Infusionen korrekt abrechnen sowie wie physikalische Leistungen mit Akupunktur, Chirotherapie und anderen Untersuchungsleistungen kombiniert werden können. Auch die Steigerung und richtige Begründung der Honoraransprüche gegenüber Patienten und Erstattungsstellen werden in diesem GOÄ-Abrechnungsseminar vorgestellt. Die rechtssichere Gestaltung des IGeL-Vertrags und Abrechnung mittels GOÄ in der Orthopädie und Chirurgie runden das GOÄ-Training ab.

Ihre Abrechnungsexpertin

Dozentin des von der Frielingsdorf Akademie angebotenen GOÄ-Abrechnungstrainings für die Fachgruppen Orthopädie, Unfallchirurgie und Chirurgie ist Heike Junge-Rappenberg. Heike Junge-Rappenberg ist Fachreferentin für Praxis- und Abrechnungsseminare, Praxismanagerin (FH/SRH) und QM-Beauftragte sowie interne Auditorin im Gesundheitswesen. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in der Privatabrechnung nach GOÄ, der Kassenabrechnung nach EBM und dem Praxismanagement. Seit über 18 Jahren ist sie als Referentin deutschlandweit tätig.

Termin und Ort

Das Tagesseminar ?GOÄ ? Optimale Abrechnung ? Fachrichtung Orthopädie, Unfallchirurgie und Chirurgie? findet am 9. September 2020 in Köln am Hohenstaufenring statt.

Anmeldung und Information

Weitere Informationen zu den einzelnen Inhalten und Anmeldemodalitäten erhalten Sie unter der Rufnummer 0221-139836-63, per Mail unter koenig@frielingsdorf.de oder auf unserer Internetpräsenz unter www.frielingsdorf-akademie.de.

Die Frielingsdorf Akademie ? Ihre Abkürzung zum Erfolg!