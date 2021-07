goCIO: IT-Wissen für auf und zwischen die Ohren

Mit ?goCIO? startet einer der ganz wenigen deutschsprachigen Podcasts für IT-Profis und fachlich Interessierte an den Themen IT-Management, IT-Security und Digitalisierung. Der neue Podcast ist ab sofort überall abonnierbar, wo es Podcasts gibt. Ideengeber und Moderator des Podcast ist Mathias Hess, der sich bereits in vielen bekannten Unternehmen einen Namen als IT-Interim-Manager und Experte im Bereich der IT-Sicherheit und digitalen Geschäftsfeldentwicklung gemacht hat. Mathias Hess stammt aus Burghausen, ist Buchautor und gilt in der Szene als kreativer Lösungsdenker und Chancen-Nutzer. Häufig übernimmt er anspruchsvolle Funktionen als CIO, CDO oder IT-Projektmanager.

?Ich möchte IT humorvoll, aber auch fundiert angehen. Dazu habe ich in jeder Episode einen Gast aus der Praxis, der seine Sicht auf die IT-Welt, bestimmte Technologien und Trends oder Technikmythen teilt. Es geht um Wissen, aber auch um Unterhaltung und darum, mehr Menschen für IT-Themen zu begeistern. Es gibt noch zu wenig praxistaugliches Expertenwissen in den Unternehmen, und wenn, dann ist es Herrschaftswissen der IT-Nerds. Das möchte ich ändern, in dem Technologien und digitale Services erklärt und auf ihre Relevanz hin überprüft werden ? in einem offenen und launigen Dialog?, erklärt Mathias Hess sein Konzept.

In Sachen Digitalisierung und Automatisierung sei Deutschland meilenweit zurück. Die Unternehmen seien da immer noch sehr zurückhaltend und ließen Chancen liegen. Es gebe sehr gute Ansätze, aber in der Praxis würden zu viele Fehler gemacht, gerade in Sachen Datensicherheit und Effizienz, macht Hess deutlich. Die IT müsse zum Unternehmen und zur Marke passen, Schnittstellen zu den jeweiligen Lieferanten und Kunden bieten. Viele Unternehmen sprängen da deutlich zu kurz und orientierten sich zu sehr an Trends und Moden, statt am Kunden und an den eigenen Prozessen. ?Die IT-Abteilung alten Stils, das technologische Silodenken und das reine Orientieren an abgeschlossenen Funktionalitäten hat ausgedient. IT und Digitales müssen ganzheitlich gedacht werden ? offen mit Schnittstellen, aber abgeschottet für unbefugte Eindringlinge.?

?goCIO? wolle sich kritisch den Themen stellen, kontrovers sein, aber vor allem einordnen. Der Podcast richtet sich an IT-Profis wie CIOs und IT-Experten, aber auch an Unternehmer, die sich für neue Technologien und digitale, datenbasierte Geschäftsfelder oder neue Services interessieren. ?Ich möchte einen umfassenden Blick auf die IT-Szene werfen, aber immer im Kontext der Praxis und der Realität in den Unternehmen?, so Hess.

In der Beschreibung des Podcast ?goCIO? heißt es: ?Hier wird IT-Expertenwissen exzellent erklärt und eingeordnet. Fachliche Interviews mit Tiefgang, Charakter und einem Blick hinter die Kulissen der IT geben Anregungen und sorgen für relevante Tipps für eine strategische und werthaltige Digitalisierung, die auch in der Praxis gelingt und funktioniert. IT-Expertise wird hier menschlich, kritisch, humorvoll und relevant erlebbar, exzellent und eloquent moderiert von Mathias Hess. Die einzelnen Episoden geben Raum für Persönlichkeit und Individualität ? Digitalisierung ganzheitlich, pur und kompakt in 30 Minuten aus Sicht von Entwicklern, Umsetzern, Anwendern, Unternehmern und Dienstleistern.? Ein hoher Anspruch, dem Mathias Hess gerecht werden möchte.

Mehr über den IT-, Projektmanagement- und Digitalisierungsexperten Mathias Hess sowie die Themen Interim Management und IT-Beratung gibt es unter www.mathias-hess.com. Hier sind auch die ersten Folgen des neuen Podcast zu hören oder zu abonnieren.

Seit rund einem Vierteljahrhundert ist Mathias Hess in der digitalen Welt unterwegs – in nationalen mittelständischen Unternehmen und in internationalen Großkonzernen, als CIO und IT-Leiter sowie in verantwortlichen Management-Positionen bei IT-Service-Providern. Er kennt alles, was das moderne IT-Umfeld beim Thema Digitalisierung als Chancen, aber auch an Risiken zu bieten hat. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Projektmanagement, sowohl mit der Einführung neuer Anwendungen und Prozesse (ITIL) als auch in der Umsetzung von Outsourcing-Projekten und komplexen Offshore-Leistungen. Im Rahmen seiner Tätigkeit trägt er oft auch Verantwortung für das Change-Management, was immer mehr zum entscheidenden Erfolgsfaktor in vielen Projekten wird. Mathias Hess ist begeisterter Chancen-Nutzer und Digitalisierungsoptimist. Die IT sieht er zukünftig immer weniger als Kostenoptimierer, sondern vielmehr als treibenden „Business Enabler“. Mathias Hess ist Interim Manager und professioneller Vortragsredner. Seine Themen sind Innovation, Führung, Agilität und Change-Management.

Weitere Informationen unter www.mathias-hess.com.