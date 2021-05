GOD und Waterland geben Wachstumspartnerschaft bekannt

Braunschweig / Hamburg, 5. Mai 2021 ? Zusammen mit Waterland Private Equity plant der Software-Development-Provider GOD Gesellschaft für Organisation und Datenverarbeitung mbH, sein Wachstum zu beschleunigen. Das Unternehmen aus Braunschweig ist einer der führenden Anbieter maßgeschneiderter Enterprise-IT- und Software-Lösungen, speziell bei Firmen mit komplexen Supply Chains und Produktionsabläufen. Das Portfolio an Serviceleistungen für die Kunden soll im Rahmen einer Buy-&-Build-Strategie durch gezielte Zukäufe ausgebaut werden. Waterland wird durch die Investition bei GOD neuer Anteilseigner. Die Gesellschafter Igor Krahne, Ralf Holland und Dr. Thomas Wolenski bleiben als Management-Team beteiligt und leiten weiterhin das Unternehmen GOD operativ.

Seit 1985 entwickelt und betreibt GOD maßgeschneiderte Enterprise-IT- und Software-Lösungen. Dabei hat sich der Dienstleister mit Sitz in Braunschweig und Niederlassungen in Hamburg, Ingolstadt, Wolfsburg und Breslau (Polen) auf Unternehmen mit komplexen IT-Projekten spezialisiert. Die mehr als 400 Mitarbeiter von GOD unterstützen Großunternehmen wie auch Mittelständler vom Anforderungs- über Architektur- bis hin zum Projektmanagement in der Entwicklung und dem Betrieb von individueller Software. Das Angebot umfasst außerdem moderne Cloud- und Edge-Computing-Services, sowie SAP-Consulting.

GOD wird weiterhin anspruchsvolle Unternehmen bei der Digitalisierung durch individualisierte Entwicklung unterstützen und das moderne Produktportfolio ausbauen. Zusätzlich sollen durch weitere Standorte geografisch neue Märkte erschlossen werden. Der IT- und Software-Markt ist im Zuge der Digitalisierung nach wie vor ein stark wachsender Markt: Der Digitalverband Bitkom prognostiziert allein für Deutschland einen Umsatzanstieg auf 174,4 Milliarden Euro im Jahr 2021. Dabei sollen rund 20.000 neue Arbeitsplätze entstehen.

Igor Krahne, geschäftsführender Gesellschafter von GOD, sagt: ?Der Bereich IT und Software erfindet sich ständig neu, da bedarf es einerseits einer breiten Produktpalette, auf der anderen Seite aber auch einer hochgradigen Spezialisierung. Die Erfahrung von Waterland im Tech-Bereich hat uns davon überzeugt, den richtigen Partner an Bord zu haben: Damit sichern wir unseren Anspruch, zusammen mit unseren Kunden den digitalen Wandel anzuführen.?

Dr. Gregor Hengst, Principal bei Waterland, ergänzt: ?Wir sind beeindruckt, wie das Team von GOD im Bereich komplexer Softwarelösungen nachhaltig wächst. Das Unternehmen profitiert von Nachfragetrends durch Digitalisierung, Agile Development und IoT-Entwicklungen, sowie im Cloud Computing. Wir freuen uns darauf das Wachstum auch durch Zukäufe weiter zu beschleunigen.?

Waterland verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Sektoren Digitalisierung, IT und Telekommunikation: Zum Waterland-Portfolio in diesen Bereichen zählen Serrala (Financial-Automation- und Payment-Software), Skaylink (Managed Cloud-Services), Enreach (Unified Communications), netgo group (IT-Services) sowie netrics (Enterprise IT).

Bei der Transaktion wurde Waterland von Boston Consulting Group (Commercial), Hengeler Mueller (Legal), Ernst & Young (Financial) sowie GCA Altium (Debt) beraten.

Die vereinbarte Transaktion erhielt am 21.04.2021 die Zustimmung der entsprechenden Kartellbehörden.

Weitere Informationen unter www.waterland.be/de und www.god.de.