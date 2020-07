Gold aus dem Yukon – damals und heute

Ende des 19. Jahrhunderts entstand der legendäre Goldrausch im Yukon. Im Zentrum lag die Stadt Dawson. Heute kann man wieder von einem Goldrausch sprechen. Dieser setzte 2016 ein und lockte die ganz großen Konzerne an. Nicht nur in der kanadischen Provinz Yukon, auch in den Nachbarregionen in Alaska oder British Columbia wird emsig nach dem begehrten Edelmetall gesucht. Die hohe Nachfrage nach Gold und die für Bergbauunternehmen günstigen und fortschrittlichen Gesetze ziehen viele Goldgesellschaften an. Auch die vorhandene Infrastruktur, die aber nicht überall in der eher unzugänglichen Gegend gegeben ist, ist ein Plus für Unternehmen, die sie besitzen.

Hier im Yukon produziert beispielsweise Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=6dnJry_DJFM – das gefragte Edelmetall in seiner Eagle Goldmine seit dem dritten Quartal 2019. Bei voller Produktion, die noch 2020 erreicht werden wird, werden rund 210.000 Unzen Gold jährlich das Licht der Welt erblicken. Dies bei günstigen Gesamtkosten von weniger als 800 US-Dollar je Feinunze und einer Lebensdauer von mindestens zehn Jahren. Weiteres Explorationspotenzial ist auch vorhanden (Großraum “Dublin Gulch”). Eine gute Straßenanbindung und der Anschluss ans Stromnetz sind gegeben.

Ein Investment in Firmen, die im bekannten Yukon ihr Lager aufgeschlagen haben, könnte sich also für einen kleinen persönlichen Goldrausch eignen. Anleger, die nicht nur auf ein Unternehmen setzen wollen, können bei Royalty-Gesellschaften wie Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/play/osisko-gold-royalties-investoren-praesentation-mit-qa/ – fündig werden. Mit dem Fokus auf Nordamerika besitzt das Unternehmen über 135 Edelmetallabnahmen und -lizenzen. Ein großer Posten im Portfolio ist die Beteiligung an der Canadian Malartic-Mine.

