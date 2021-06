Gold besitzt eine lange Geschichte

Etwa 5.500 bis 3.200 war die sogenannte Kupfersteinzeit. Die Menschen damals fanden Gold und stellten fest, dass es leicht verarbeitet werden konnte. Steine etwa genügten, um es zu formen. Außerdem behielt es im Gegensatz zu Kupfer sein Aussehen, es verbrauchte sich nicht und blieb glänzend. So wurde Gold bald als Tauschmittel oder etwa Schmuck verwendet. Auch das Einschmelzen und Legieren mit anderen Metallen gelang.

Mit der Kupferverhüttung starteten unsere Vorfahren, wie man vermutet, in Serbien, auch Kupfer- und Goldschmieden entstanden. In Mitteleuropa fand man goldene Gegenstände, die etwa 4.500 vor Christus geschaffen wurden. Als erster führte wohl Krösus von Lydien Goldmünzen als Zahlungsmittel ein, etwa im Jahr 610 vor unserer Zeitrechnung. Goldcharts gab es bereits im 18. Jahrhundert, Schwankungen im Preis gab es damals wenig. Den Goldstandard aufgehoben hatte Präsident Nixon 1971. Damals wurde die Garantie für den Umtausch von US-Dollar in Gold aufgehoben. Der Goldpreis stieg daraufhin in den nächsten zehn Jahren an. Eine Konsolidierungsphase folgte, dann wurde Gold wieder teurer. 2011 kostete die Feinunze Gold 1.920 US-Dollar.

Um Gold wurden Kriege geführt, es gab mehrmals einen Goldrausch, etwa in Alaska oder Kalifornien und Gold war wie auch Silber lange das wichtigste Mittel zum Bezahlen. Heute ist Gold an keine Währung gebunden und dient Zentralbanken und Anlegern als Werterhaltungsvehikel und Absicherung. Anleger, die mit einem Hebel auf Gold setzen möchten, holen sich Goldaktien ins Depot. Beispielsweise kämen da Skeena Resources oder Trillium Gold Mines in Betracht.

Skeena Resources – https://www.youtube.com/watch?v=KiXgsSOxiVw – arbeitet an der Wiederbelebung der Eskay Creek- und der Snip-Mine in British Columbia. Diese enthalten Gold beziehungsweise Gold und Silber.

Trillium Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=_jF3N2fCiZg – ist im Red Lake Mining District in Ontario unterwegs. Dort besitzt das Unternehmen mehrere Liegenschaften.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und Trillium Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -).

