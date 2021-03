Gold blüht auf

Im Februar musste der Goldpreis ordentlich Federn lassen. Er verlor mehr als sechs Prozent, das war der stärkste Monatsverlust seit Ende 2016. Ähnlich war es im Januar, so dass zwei Monate in Folge wenig erfreulich waren. Die US-Anleiherenditen stiegen an, die Gold-ETFs verzeichneten daraufhin starke Abflüsse, was den Goldpreis so unter Druck brachte.

Betrachtet man die letzten Jahrzehnte, so fuhr der Monat März durchschnittlich ein Minus von 0,62 Prozent ein. Anders war dies im März 2004, es kam damals zu einem starken Goldpreisanstieg. Nach einem Bombenterroranschlag in Madrid und Drohungen auch gegen Deutschland sorgten diese Unsicherheiten und Bedrohungen für einen Preisanstieg des Edelmetalls.

Doch in unserer Pandemie-Zeit könnte es anders laufen. Letztes Jahr hat Gold, so das World Gold Council, in allen Währungen der Welt eine bessere Entwicklung hingelegt als die meisten anderen Anlageformen. Wo wir aktuell im Pandemiegeschehen stehen, kann wohl keiner voraussagen, Inzidenzen steigen, neue Mutationen treten auf und die geforderte Herdenimmunität weltweit durch Impfungen zu erreichen wird noch lange dauern. So leben wir weiter in unsicheren Zeiten.

Um sich finanziell zu rüsten und nicht durch Niedrigzinsen und Inflation vermögensmäßig auf der Strecke zu bleiben, sollten auch Edelmetallaktien als Anlagemöglichkeit in Betracht gezogen werden, denn Gold ist und bleibt der sichere Hafen.

Karora Resources oder Trillium Gold Mines wären einen Blick wert.

Karora Resources – https://www.youtube.com/watch?v=iIjxxPDtxHQ – produziert bereits in seinen zwei Goldliegenschaften in Westaustralien. Im Fokus stehen eine Steigerung der Produktion und eine Kostenreduzierung.

Trillium Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=DZKL2FH0TCY – beschäftigt sich mit Goldprojekten in Quebec und in Ontario im Red Lake Mining District und weitet sein Portfolio beständig aus.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -) und Trillium Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -).

