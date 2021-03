Gold, die beste Anlageklasse

Der rekordhohe Goldpreis, 2067,15 US-Dollar je Feinunze im vergangenen Jahr ist noch in guter Erinnerung. Gold wird aus den verschiedensten Gründen gekauft, es besitzt nicht nur einen finanziellen, sondern auch einen emotionalen und kulturellen Wert. Die Bedeutung des Goldmarktes ändert sich mit Marktbedingungen oder unter Einfluss von besonderen Situationen, wie aktuell die Pandemie. Gold wird nicht nur von Investoren bevorzugt, sondern findet Verwendung im Technologiebereich, in der Schmuckbranche oder auch bei den Zentralbanken, die sich absichern wollen.

Gold ist die älteste Geldanlage der Erde und sie hat in 2020 ihrem Status als sicherer Hafen alle Ehre gemacht. Nach dem Gold-Jahr 2020 sind die meisten Analysten positiv für die weitere Entwicklung des Goldpreises gestimmt. Denn die Nachfrage der Investoren dürfte auch dieses Jahr anhalten. Gold ist nämlich ein knappes Gut, nicht beliebig vermehrbar und da es praktisch unzerstörbar ist, ist es ein Sachwert, der seinen Wert behält.

War Gold früher ein Münzmetall, so verlor sich diese Bedeutung in den Weltkriegen. Was blieb und heute noch gilt, ist die Verwendung von Gold als Geldanlage. Mit dem Ende der Goldpreisbindung ab dem Jahr 1968 änderte sich der Charakter von Goldinvestitionen. Goldpreise können sich nun frei nach unten oder oben bewegen. Wer wie institutionelle oder private Anleger auf Gold setzt, der setzt auf einen steigenden Goldpreis. Im Vergleich zum physischen Goldinvestment bieten Goldaktien einen Hebel auf den Goldpreis.

Zu den aussichtsreichen Kandidaten gehören Mawson Gold und Vizsla Silver.

Mawson Gold – https://www.youtube.com/watch?v=w7nqj4MLbIk – besitzt bedeutende Liegenschaften – in Finnland das Rajapalot-Projekt mit Gold und Kobalt sowie Gold- und Silberprojekte in Australien und ein Goldprojekt in Oregon.

Vizsla Silber – https://www.youtube.com/watch?v=7oFuyB1OCSo – ist in Mexiko auf seiner Silber-Gold-Mine Panuco aktiv, für das erste Halbjahr 2021 sind 40.000 Bohrmeter geplant.

