Gold ist eine Versicherung

So lautet eine Aussage des ehemaligen Chefs der US-Notenbank, Alan Greenspan. Heute gilt dies mehr denn je.

Alan Greenspan hat seine Aussage über Gold in Zusammenhang mit einer überlegenswerten Wiedereinführung des Goldstandards getätigt (der Goldstandard knüpfte die Währung an die Goldmenge, wurde aber 1973 abgeschafft). Die zugrundeliegenden Gedanken zum Wert des Goldes gelten aber immer. Gold besitzt einen inneren Wert, unterscheidet sich damit von Fiat-Währungen. Daher sei das Edelmetall besser geeignet für eine finanzielle Absicherung als Papiergeld. Und mit einem Anstieg von Inflation sind meist steigende Goldpreise verbunden.

Daher wirke ein Investment in Gold wie eine Versicherung, wobei es nicht um kurzfristigen Gewinn, sondern um einen langfristigen Schutz gehe, so Greenspan. Heute kann permanent Geld gedruckt werden, da die Währungen ungedeckt sind, ein Gegenwert nicht nötig und an keinen Goldstandard mehr gebunden ist. Manchmal wird der Goldpreis auch mit einem Fieberthermometer verglichen. Steigt es, also der Goldpreis, dann ist davon auszugehen, dass es mit dem Finanzsystem gerade nicht zum Besten steht.

Gerade gegen negative Realzinsen dient Gold als Absicherung. Und wie es mit dem Finanzsystem aussieht, kann man auch an den steigenden Strafzinsen der Banken ablesen. Die Zahl derer, die die Kunden mit Negativzinsen belasten, ist seit knapp zwei Jahren um das Zehnfache angestiegen. Gerade im laufenden Jahr sind nochmal rund 150 Banken dazugekommen. Dabei gibt es nicht überall einen Freibetrag. Einen Teil des Vermögens sollte man also lieber in Gold oder Goldaktien anlegen. Da empfehlen sich beispielsweise Werte wie OceanaGold oder Kore Mining.?

OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=ksz9TG59tQk – produziert erfolgreich Gold und hat im Portfolio die Didipio-Mine auf den Philippinen, die Projekte Macraes und Waihi in Neuseeland sowie die Haile Goldmine in den USA. Wie wichtig auch das Management ist, sieht man an den zwei Neuzugängen im Verwaltungsrat und dem damit verbundenen Anstieg des Aktienkurses.

Kore Mining – https://www.youtube.com/watch?v=SCqXqX-wJ0o – besitzt in Kalifornien die Projekte Imperial und Long Valley. Beide verfügen über positive wirtschaftliche Bewertungen.

