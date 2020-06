Gold muss sein

Auch wenn der Goldpreis kürzlich etwas abgefallen ist, hat er sich doch schnell wieder erholt. Ursächlich wirkten wohl starke US-Arbeitsmarktdaten, mit denen nicht gerechnet wurde. Für den Mai wurde ein Anstieg der Arbeitslosenquote in den USA prognostiziert. Doch ganz im Gegenteil, es wurden 2,5 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. Ein gutes Beispiel, wie schnell sich die Wirtschaft vielleicht wieder von der Corona-Krise erholen könnte.

Anleger tun gut daran Preisrücksetzer zu nutzen und sich bei den Goldunternehmen umzusehen. Schließlich konnte der Preis des edlen Metalls in diesem Jahr bereits in diversen Währungen neue Allzeithochs erreichen. Beispielsweise geschah dies in Australien, Türkei, Indien und auch China. Und dies obwohl der US-Dollar zur gleichen Zeit Stärke zeigte. Die Ausweitung der Geldmengen sowie vielfältige Hilfspakete verleihen dem sicheren Hafen Gold weiteren Aufschwung.

Finanziell gut aufgestellte Goldgesellschaften mit soliden Projekten, möglichst noch in bergbaufreundlichen Regionen sollten erste Wahl sein. Dazu gehört Nevada, hier sind etwa Fiore Gold oder Corvus Gold vertreten.

Fiore Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-fiore-gold-meldet-neue-ressource-und-corvus-gold-erweitert-explorationsfokus/ – produziert in der Pan Mine, welche in den ersten drei Monaten 2020 einen Produktionsrekord hinlegen konnte. Dazu kommt noch das nahegelegene Gold Rock Projekt und in Washington das Golden Eagle-Projekt (gemessene und angezeigte Ressourcen von zwei Millionen Unzen Gold).

Corvus Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-fiore-gold-meldet-neue-ressource-und-corvus-gold-erweitert-explorationsfokus/ – besitzt in Nevada das Bullfrog- und das Mother Lode-Goldprojekt. Im Besitz wertvoller Wasserrechte und mit hochkarätigen Nachbarn wie Kinross oder Coeur Mining sollten die Erfolgsaussichten ausgezeichnet sein. AngloGold Ashanti ist zu 19,9 Prozent an Corvus Gold beteiligt.

