Gold, Silber und Platin im Medizinbereich

Im Zuge der Pandemie sind der Gold-, der Platin- und der Silberpreis stark angestiegen. Diese Edelmetalle spielen in der Medizin eine zunehmend wichtige Rolle.

Anleger stürzten sich auf Edelmetalle als sicheren Hafen. Doch neben der finanziellen Schutzfunktion dient etwa Silber zum Nachweis des Covid-19-Virus. Silber- und Goldnanopartikel werden in serologischen Tests, eine Art Bluttest, verwendet. Auch in einigen Masken wird Silber verwendet.

Im Gesundheitswesen ist der Trend erkennbar immer mehr Edelmetalle einzusetzen. Das gilt umso mehr, als die Bevölkerung zunehmend altert. So rechnet man in den USA beispielsweise damit, dass die Gesundheitsausgaben um rund sechs Billionen US-Dollar jährlich steigen werden. Gold und Platin werden heute bereits beim Kampf gegen bestimmte Krebsarten eingesetzt. Platin verlangsamt die Zellteilung und ist seit langer Zeit in Verwendung bei Chemotherapie-Behandlungen.

Silber verhindert mikrobielle Infektionen und war ein wichtiges Mittel, bevor es Antibiotika gab, bekannt seit Tausenden von Jahren. Goldnanopartikel werden für die Prüfung und Behandlung von Aids erforscht. Auch besitzt Gold entzündungshemmende Eigenschaften. In medizinischen Geräten bieten Gold, Silber und Platin ebenfalls Vorteile. Platin wird zum Beispiel in Herzschrittmachern verwendet.

In den Gesundheitsbereich gehen etwa drei bis fünf Prozent des gesamten Edelmetallmarktes, Tendenz steigend. Wer sich jedoch als Anleger für diese Metalle interessiert, sollte sich dahinterstehende Unternehmen wie Fury Gold Mines oder Aguila American Gold anschauen.

Fury Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – entwickelt und erschließt Goldprojekte mit mehreren Millionen Unzen Gold in Kanada. Dabei ist die Gesellschaft in drei produktiven Bergbaugebieten unterwegs. Aguila American Gold – https://www.commodity-tv.com/play/aguila-american-gold-new-company-early-stage-gold-exploration-in-oregon-usa/ – erweckt das Wusa-Gold-Silber-Projekt in Oregon wieder zum Leben. Rund 70.000 Hektar aussichtsreiches Goldland macht die Liegenschaft aus.

