Gold türmt sich in den Lagerstätten

Ende Januar befanden sich 9.602 Tonnen beziehungsweise 308.709.000 Unzen Gold in den Tresoren, ein Wert von zirka 575,4 Milliarden US-Dollar. Dazu kommen noch Bestände von 1,1 Milliarden Unzen Silber. Die Zahlen der Bank of England sind hier noch nicht mitgerechnet, dies wären Stand Ende Januar rund 5.667 Tonnen Gold. Gold hat also nichts von seiner Attraktivität verloren.

Der Edelmetallsektor hat sich in den letzten zwölf Monaten äußerst gut entwickelt. Der Druck, der gerade den Goldpreis nach unten befördert, kommt von einem Anstieg der US-Anleiherenditen und einem leicht gestiegenen US-Dollar. Auch wenn sich der Goldpreis im Moment in einer schwierigen Lage befindet, so sollte das große Bild jedoch unverändert für einen starken Preis des Edelmetalls sprechen. Um den Wohlstand zu erhalten, werden Gold und Silber das beste Mittel der Wahl bleiben.

Da bleibt nur noch auf Einstiegschancen hinzuweisen, die sich jetzt bieten. Niedrige Kurse sind nun mal die Chance günstig einzusteigen. Geduld und ein längerfristiger Horizont gehören bei der Anlage in Goldaktien dazu, um Gewinne einzufahren. Dafür wird man mit einem Hebel auf den Goldpreis belohnt. Zu den erfolgreichen Goldunternehmen dürften Fury Gold Mines und Maple Gold Mines zählen.

Maple Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=ToQEGZm0V1E – arbeitet gemeinsam mit Agnico Eagle Mines an den Goldprojekten Douay und Joutel im Abitibi Grünsteingürtel in Quebec, damit in einem hervorragenden Goldgebiet.

Fury Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=lzmaWqY4dsg – konzentriert sich ebenfalls auf drei hochwertige Regionen in Quebec British Columbia und Nunavut. Bohrungen auf der Eau Claire-Liegenschaft brachten jüngst bis zu fast zwölf Gramm Gold je Tonne Gestein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -).

