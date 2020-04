Gold Terra erweitert Goldmineralisierung auf Sam Otto South

Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) (“Gold Terra” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/play/terrax-minerals-changes-name-to-gold-terra-resource/ ) freut sich, die Ergebnisse von 10 Bohrlöchern von Sam Otto South (siehe Karte) auf seinem zu 100 % unternehmens-eigenen Projekt Yellowknife City Gold (“YCG”) in den Northwest Territories bekannt zu geben.

Diese Bohrungen zielten auf die Erweiterung der bekannten Mineralisierung in der “Hauptzone” und der neuen “Hängewandzone” auf Sam Otto South ab. Alle 10 Bohrlöcher durchschnitten eine Goldmineralisierung, was auf das Potenzial hinweist, die aktuelle abgeleitete Mineralressource vom 4. November 2019 (die “Mineralressourcenschätzung”) zu erweitern, wie im technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (“NI 43-101”), der in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist, detailliert beschrieben wird. Bisher hat Gold Terra die Untersuchungsergebnisse von 18 Bohrlöchern aus seinen 36 Bohrlöchern, die in diesem Winter bei Sam Otto gebohrt wurden, veröffentlicht; die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Zu den Höhepunkten gehören:

1,33 g/t Au über 9,77 m und 0,99 g/t Au über 8,24 m (TSO20-060)

2,50 g/t Au über 5,75 m (TSO20-071)

1,80 g/t Au über 6,30 m (TSO20-067)

Präsident und CEO David Suda sagte: “Wir bestätigen die kontinuierliche Erweiterung der goldmineralisierten Zonen auf Sam Otto. Zusätzlich zur Erweiterung der bekannten Mineralisierung bohren wir erfolgreich neue Zonen, die unser Vertrauen in die Möglichkeit stärken, bei der nächsten Ressourcenaktualisierung von Sam Otto weitere Goldunzen hinzuzufügen”.

Das Unternehmen hat vor kurzem sein Winterbohrprogramm mit dem Abschluss von zwei tiefen Bohrlöchern abgeschlossen, die eine induzierte Polarisationsanomalie (aus der vor kurzem abgeschlossenen geophysikalischen Untersuchung) erproben, die mit der interpretierten nördlichen Erweiterung der Hauptstrukturen zusammenfällt, die die in der Vergangenheit produzierenden Minen Con und Giant beherbergen (Produktion von 14 Millionen Unzen Gold). Alle Kerne wurden zerschnitten, beprobt und zur Untersuchung verschickt. Der Kern weist Scher- und Alterationszonen auf, die der Campbell-Scher-Mineralisierung der Con-Mine ähnlich sind.

Technische Zusammenfassung:

Die heute gemeldeten Bohrlöcher knüpften an die Bohrlöcher TSO18-035 (2,16 g/t Au auf 27,12 m (Pressemitteilung vom 9. März 2018)) und TSO19-043 (0,77 g/t Au auf 14,00 m (Pressemitteilung vom 9. September 2019)) an, die das Kerngebiet von Sam Otto South bildeten. Diese Bohrungen erstreckten sich über eine Streichlänge von 250 m und eine maximale Tiefe von 200-250 m in etwa 50 m Zentren. Die Ergebnisse aus diesem Gebiet umfassen:

1,33 g/t Au über 9,77 m und 0,99 g/t Au über 8,24 m in TSO20-060

1,81 g/t Au über 3,91 m und 2,50 g/t Au über 5,75 m in TSO20-071

Die heute gemeldeten Bohrergebnisse (Link zu Tabelle und Karten aller Ergebnisse in dieser Pressemitteilung) dehnten auch die Zone der hängenden Wand in Sam Otto South über eine Streichlänge von 250 Metern aus, die in Richtung Norden weiterhin offen ist. Vor den Bohrungen im Jahr 2020 hatte Gold Terra nur begrenzte Ergebnisse aus der hängenden Zone, mit Ausnahme von zwei Bohrlöchern, die im Abstand von 250 m gebohrt wurden und Abschnitte mit 2,93 g/t Au auf 7,0 m (TSO19-044) bzw. 1,24 g/t Au auf 11,0 m (TSO19-047 (Pressemitteilung vom 9. September 2019)) ergaben. Nur ein sehr kleiner Teil der Hängewandzone wurde in die Mineralressourcenschätzung einbezogen. Die bis dato erzielten Bohrergebnisse haben die mineralisierte Zone erweitert:

1,39 g/t Au über 25,00 in Bohrloch TSO20-058 (Pressemitteilung vom 24. Februar 2020)

1,08 g/t Au über 5,00 m in Bohrloch TSO20-059

1,31 g/t Au über 4,97 m in Bohrloch TSO20-061

0,56 g/t Au über 24,50 m in Bohrloch TSO20-066

1,80 g/t Au über 6,30 m in Bohrloch TSO20-067

Technischer Anhang:

Diese Pressemitteilung berichtet über die Untersuchungsergebnisse von 10 Bohrlöchern auf insgesamt 2.510 m, von denen 2.064 Kernproben untersucht wurden. Die Untersuchungsergebnisse reichen von nicht nachweisbarem Gold bis zu einem höchsten Gehalt von 6,34 g/t Au. Das Unternehmen fügt zertifizierte Standards und Leerproben in den Probenstrom ein, um die Laborqualitätskontrolle (“QC”) zu überprüfen. Die Bohrkernproben werden in den Kernanlagen von Gold Terra in Yellowknife mit einer Diamantsäge geschnitten. Eine halbierte Kernprobe wird im Kernkasten belassen. Die andere Hälfte der Kernprobe wird vom Personal von Gold Terra entnommen und in sicher versiegelten Beuteln zum Vorbereitungslabor von ALS Chemex (“ALS”) in Yellowknife transportiert. Nach der Probenvorbereitung werden die Proben zur Goldanalyse an die Anlage von ALS in Vancouver geschickt. Goldproben mit einem Gehalt von >3 g/t werden auf einem 30 g Split durch eine Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut untersucht. Proben mit sichtbarem Gold werden zusätzlich mit einer Screen-Metallics-Methode untersucht. ALS ist ein zertifizierter und akkreditierter Labordienst. ALS fügt routinemäßig zertifizierte Goldstandards, Rohlinge und Zellstoffduplikate ein, und die Ergebnisse aller QC-Proben werden berichtet.

Die Bohrlöcher wurden im rechten Winkel zu den Mineralisierungszonen gebohrt, und die Neigungswinkel der Bohrlöcher wurden so konzipiert, dass sie die Zonen so nahe wie möglich an der Normalen durchschnitten. Die hier gemeldeten Zonen werden so interpretiert, dass sie 85-95 Prozent der tatsächlichen Mächtigkeit ausmachen.

Joseph Campbell, eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen beaufsichtigt. Herr Campbell hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt und die den hierin offengelegten Informationen zugrunde liegenden Daten, einschließlich Probenahme-, Analyse- und Testdaten, verifiziert. Mr. Campbell ist nicht unabhängig von Gold Terra, da er der Chief Operating Officer des Unternehmens ist.

Unternehmens-Update

Gold Terra ist zu Independent Trading Group, Inc. (“ITG”) gewechselt, die vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung als Handelsberater für das Unternehmen fungieren und Market-Making-Dienstleistungen für das Unternehmen gemäß den Richtlinien und Bestimmungen der TSX Venture Exchange (“TSXV”) und anderen anwendbaren Gesetzen erbringen soll.

ITG wird Aktien von Gold Terra an der TSXV handeln, um einen geordneten Markt aufrechtzuerhalten und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens zu verbessern. Die Vereinbarung zwischen ITG und dem Unternehmen erfolgt auf monatlicher Basis, und das Unternehmen hat sich bereit erklärt, ITG 5.000 Dollar pro Monat zu zahlen. Das Engagement kann von beiden Parteien mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich gekündigt werden. Das Unternehmen und ITG handeln zu marktüblichen Bedingungen. In der Vereinbarung zwischen ITG und dem Unternehmen sind keine Leistungsfaktoren enthalten, und ITG erhält vom Unternehmen keine Aktien oder Optionen als Vergütung für die von ITG erbrachten Dienstleistungen. Die Dienstleistungen von ITG werden die Handelsberatungs- und Market-Making-Dienstleistungen ersetzen, die bisher von Mackie Research Capital Corporation erbracht wurden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seinem neu ernannten Chief Financial Officer, Mark Brown, 400.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von $ 0,30 für einen Zeitraum von fünf Jahren bis zum 14. April 2025 gewährt.

Über Gold Terra Resource Corp

Gold Terra besitzt eine 100%-Beteiligung am Yellowknife City Gold (YCG)-Projekt, das 790 Quadratkilometer zusammenhängendes Land innerhalb von 10 Kilometern von der Stadt Yellowknife umfasst. Das Unternehmen gab im November 2019 eine abgeleitete Mineralressourcenschätzung von 735.000 Unzen Gold bekannt (Pressemitteilung vom 4. November 2019). Das Projekt YCG befindet sich im selben archaischen Gürtel, in dem die ehemaligen hochgradigen Goldminen Con und Giant über 14 Millionen Unzen Gold produziert haben. Das Projekt YCG befindet sich nördlich und südlich der Stadt und entlang derselben mineralisierten Bezirksskala wie die früheren Produzenten Con und Giant Mines.

Weitere Informationen über das YCG-Projekt finden Sie auf unserer Website unter www.goldterracorp.com.?

Im Namen des Verwaltungsrates,

“DAVID SUDA”

David Suda, Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Samuel Vella, Leiter der Unternehmenskommunikation

Telefon: 604-689-1749 I Gebührenfrei: 1-855-737-2684

svella@Goldterracorp.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch?

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen “zukunftsgerichtete Informationen” im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung dar (“zukunftsgerichtete Informationen”). Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Informationen, aber nicht immer, durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie “plant”, “erwartet” oder “erwartet nicht”, “wird erwartet”, “budgetiert”, “geplant”, “schätzt”, “prognostiziert”, “beabsichtigt”, “nimmt an” oder “nimmt nicht an” identifiziert werden, oder “glaubt”, oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse “werden”, “können”, “könnten”, “würden”, “könnten” oder “werden getroffen”, “eintreten” oder “erreicht werden” oder die negativen Konnotationen davon.

Alle Aussagen mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten können zukunftsgerichtete Informationen sein. Vorausblickende Informationen basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich der vermuteten Kontinuität der Zone Sam Otto, des Potenzials, die aktuelle abgeleitete Mineralressource gemäß NI 43-101 zu erweitern, des Potenzials des Projekts als Goldgebiet von Weltklasse, der Realisierung der Vorteile der Market-Making-Dienstleistungen von ITG, der Aufrechterhaltung eines geordneten Marktes und der Verbesserung der Liquidität der Stammaktien des Unternehmens. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse des Unternehmens aufgrund der Faktoren, die im Abschnitt “Risikofaktoren” im jüngsten MD&A- und Jahresinformationsformular des Unternehmens, das unter www.sedar.com im Profil des Unternehmens verfügbar ist, erörtert werden, erheblich von jenen abweichen können, die in diesen vorausblickenden Informationen erwartet werden.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen würden, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsichtigen Aussagen eingeschränkt. Die Leser werden davor gewarnt, sich aufgrund der inhärenten Ungewissheit, die damit verbunden ist, in unangemessener Weise auf vorausblickende Informationen zu verlassen. Mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze und -vorschriften, die für das Unternehmen gelten, beabsichtigt das Unternehmen nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren.