Gold Terra startet Bohrprogramm auf hochgradiger Crestaurum-Lagerstätte in Yellowknife in den North West Territories in Kanada

Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) (“Gold Terra” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-terra-resource-corp/ ) freut sich, den Beginn eines 10.000-Meter-Bohrprogramms zur Erprobung hochgradiger Goldziele auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Yellowknife City Gold project (“YCG”) in den Northwest Territories bekannt zu geben.

Höhepunkte:

Mobilisierung einer Diamantbohrmaschine abgeschlossen

Bevorstehendes Bohrprogramm zielt auf hochgradige Crestaurum-Lagerstätte

Weitere Bohrungen in der regionalen Struktur von Campbell Shear geplant

Beginn der Bohrungen mit starker Cash-Position nach Eigenkapitalerhöhung von 7,1 Mio. Dollar

COVID-19-Protokolle für Bohrprogramm in Kraft

David Suda, President und CEO, sagte: “Das Unternehmen ist gut finanziert und wir freuen uns sehr darauf, mit den Bohrungen auf der hochgradigen Goldlagerstätte Crestaurum zu beginnen, die entlang des Streichs und in der Tiefe ein beträchtliches Expansionspotenzial aufweist. Im Anschluss an Crestaurum werden sich unsere Bohraktivitäten auf die Erprobung mehrerer neuer hochgradiger Ziele entlang der ergiebigen Campbell Shear-Struktur konzentrieren. “

Diese erste Bohrphase, die aus sieben Bohrlöchern mit insgesamt 3.700 Metern besteht, wird eine Streichlänge von etwa 1 Kilometer abdecken, um die Tiefenausdehnung der Lagerstätte Crestaurum bis 400 Meter unter die Oberfläche und damit etwa 200 Meter unterhalb der aktuellen Ressourcengrenze zu erproben und um den Versatz der Daigle-Verwerfung zu testen, der die Lagerstätte nach Süden verschiebt (Link zum langen Abschnitt). Nach der ersten Bohrphase plant das Unternehmen, die Lagerstätte Crestaurum in einer Tiefe zwischen 400 und 600 Metern zu erproben (siehe Pressemitteilung vom 21. Juli 2020).

Gold Terra hat von der Regierung der Northwest Territories einen Mineral Incentive Program (“MIP”) Zuschuss in Höhe von $86.000 für Explorationsarbeiten auf seinem YCG-Projekt erhalten. Das vorgeschlagene Arbeitsprogramm in Höhe von insgesamt 240.000 $ wird hauptsächlich geophysikalische Bodenuntersuchungen (induzierte Polarisierung) umfassen, um die Erweiterung der Campbell-Scherzone auf den Nordgürtel des YCG-Grundstücks unmittelbar nördlich der Mine Giant abzudecken.

Das Unternehmen plant auch eine Reihe von Bohrzielen auf der hochgradigen Struktur Campbell Shear, die sich auf dem Grundstück des Unternehmens sowohl nördlich als auch südlich der ehemaligen Minen Con und Giant erstreckt, die über 14 Millionen Unzen Gold produziert haben (siehe Pressemitteilung vom 2. Juni 2020).

Nach dem Abschluss des Bohrprogramms bei Crestaurum plant das Unternehmen, seine Mineralressourcenschätzung für das Projekt YCG am Jahresende zu aktualisieren. Derzeit beherbergt das Projekt eine abgeleitete Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 von 735.000 Unzen Gold (12,8 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,79 g/t Au), basierend auf einem Goldpreis von 1.300 US$ pro Unze (siehe Pressemitteilung vom 4. November 2019).

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Joseph Campbell genehmigt, der eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist.

Über Gold Terra–s Yellowknife City Gold-Projekt

Das YCG-Projekt umfasst 790 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien. Durch eine Reihe von Erwerbungen kontrolliert Gold Terra eines der sechs großen hochgradigen Goldlager in Kanada. Da das YCG nur 10 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet es sich in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, darunter ganzjährig befahrbare Straßen, Lufttransport, Dienstleistungsanbieter, Wasserkraftwerke und Handwerker.

Die YCG liegt auf dem produktiven Grünsteingürtel Yellowknife und erstreckt sich über fast 70 Kilometer Streichlänge entlang des mineralisierten Hauptscherensystems, das die ehemals produzierenden hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Die Explorationsprogramme des Unternehmens haben erfolgreich bedeutende Zonen mit Goldmineralisierung und mehrere Ziele identifiziert, die noch erprobt werden müssen, was das Ziel des Unternehmens bekräftigt, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.

