Gold und moderne Energie-Technologien

So hat etwa Sibanye-Stillwater, ein großer Goldproduzent, im Jahr 2016 begonnen in Metalle der Platingruppe einzusteigen. Nun, so die Aussagen des CEO, Neal Froneman, wird noch eine Diversifizierung in Batteriemetalle erwogen. Sibanye-Stillwater – https://www.youtube.com/watch?v=_247–54n9s – besitzt in Südafrika und in den USA große Platin- und Palladiumprojekte.

Bei der Brennstoffzellen-Technologie, die vor allem für Transportlösungen von Bedeutung ist, spielt Platin eine wichtige Rolle. Wasserstoff und Sauerstoff reagieren miteinander und für die Stromerzeugung wird ein Platinkatalysator verwendet. Und die Brennstoffzellen-Technologie wird gefördert und könnte in Zukunft an Gewicht gewinnen.

Daneben gibt es auch Goldproduzenten, die auf grüne Energie wie beispielsweise Sonnenenergie setzen, so gerade Caledonia Mining – https://www.youtube.com/watch?v=JVQrPbUG3Vc -, um die Stromversorgung für die Minentätigkeiten abzusichern. Caledonia Mining betreibt in Simbabwe die Blanket-Mine erfolgreich, zahlt auch regelmäßig Dividenden. Bis in etwa zwei Jahren soll die Goldproduktion auf jährlich rund 80.000 Unzen Gold ansteigen. Nun wird Caledonia in den Bau eines Solarkraftwerks investieren.

Der Trend zu Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung macht auch vor dem Bergbaubereich nicht halt. Elektromobilität wird immer stärker im Bergbau eingesetzt. Und auch der Einsatz von Solarenergie ist ebenfalls ein Plus aus klimatechnischer Sicht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/