Gold und Royalty-Unternehmen

Frank Holmes, CEO und Chief Investment Officer von U.S. Global Investors, brachte es einmal bildhaft auf den Punkt: “Ein Royalty-Unternehmen in den Mix einzufügen, kann wie das Einspritzen von Nitro in einen aufgemotzten Sportwagen sein”. Ein Branchenkenner wie Holmes rät also Royalty- und Streaming-Unternehmen unbedingt bei Investitionen zu berücksichtigen.

Royalty-Gesellschaften besitzen einige besondere Vorteile. Sie tragen nicht das Bergbaurisiko, sondern sie stellen Kapital zur Verfügung und kommen dafür in den Genuss von Lizenzgebühren, Unternehmensbeteiligungen oder sonstige Zahlungen, wie etwa Meilensteinzahlungen. Geld für die Entwicklung eines Projektes geben die Partnerunternehmen aus. Und Royalty-Gesellschaften haben viele Minen in ihrem Portfolio.

Diese breite Streuung (Diversifizierung) sichert die Royalty-Unternehmen, auch deren Anteilseigner, gegen Risiken ab und macht sie so attraktiv, was die Rendite angeht. Interessant in diesem Zusammenhang sind Osisko Gold Royalties oder die neu gegründete Gold Royalty Corp, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von GoldMining.

GoldMining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ – hat sich aktuell eine besondere Position geschaffen. Nicht nur ein großes Portfolio an Gold- und Kupferprojekten gehört dem Unternehmen. Vorerst 14 Goldlizenzgebühren beinhaltet die neue Gold Royalty Corp. Dabei beziehen sich die Beteiligungen auf Projekte von GoldMining und die Gründung fällt auch noch in den gerade äußerst positiven Goldmarkt-Zeitpunkt.

Osisko Gold Royalties – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/ – ist eine klassische Royalty-Gesellschaft, besitzt mehr als 135 Edelmetallabnahmen und Lizenzvereinbarungen. Seit Jahren erfolgreich zahlt das Unternehmen auch Dividenden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -).

