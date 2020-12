Gold und Silber werden Anleger weiter erfreuen

Wie allgemein vorhergesehen, hat die Fed auf der Sitzung am 16. Dezember die Zinsen auf dem aktuellen Stand gelassen. Auch der Kauf weiterer Schuldpapiere war keine Überraschung. Die Zukunft ist also klar, die expansive Geldpolitik wird fortgesetzt. Und die Fed schätzt die Inflation erst für 2023 auf etwa zwei Prozent ein.

Die von der Fed verkündete Verlängerung der Liquidität-Swap-Abkommen bis September 2021 wird die US-Dollar-Liquidität stärken. So sind unlimitierte Dollar-Kredite für bestimmte Zentralbanken möglich. Summa Summarum geht die Kaufkraft-Entwertung des Geldes weiter. Die Staatsschulden steigen nach wie vor. Positiv ist diese Entwicklung für Gold und auch Silber. Kaum ein Analyst, der nicht mit steigenden Preisen bei den Edelmetallen rechnet.

Schwankungen sind preislich natürlich immer möglich, aber der Trend geht eindeutig, nach der wohl abgeschlossenen Korrektur der Sommermonate, nach oben. Als der Goldpreis die Marke von 1.800 US-Dollar je Feinunze kurz unterschritt, hatten wohl viele Anleger dies genutzt und zugegriffen. Preisrücksetzer sind nun mal Kaufmomente. Und wer in Gold und Silber anlegt, sollte dies längerfristig machen und kann dann auch Schwächemomente aussitzen.

Anleger, die ihr Vermögen bewahren oder vermehren wollen, sollten sich um Gold und Goldgesellschaften kümmern. Etwa um Filo Mining oder Fury Gold Mines. Filo Mining – https://www.youtube.com/watch?v=_DlilqZoGPQ – besitzt eine Gold-Silber-Kupfer-Lagerstätte, Filo des Sol, in Chiles Region III und Argentinien.

Fury Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=zbmUoxdC4HQ – ist in Sachen Goldprojekte in Kanada unterwegs. Mehrere Millionen Unzen in den Projekten werden erschlossen und weiterentwickelt.

