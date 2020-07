Gold- und Silbermünzen teuer ? besser Gold- und Silberaktien

Dabei ist von einem abnehmenden Anlegerinteresse momentan noch nichts zu merken. Eine Rückkehr zu einem normalen Edelmetallhandel ist noch nicht in Sicht. Letzte Woche kostete zum Beispiel ein Krügerrand in Gold 1.692,74 Euro, während gleichzeitig der Goldkurs bei 1.599,60 Euro lag. Eine Maple Leaf-Silbermünze schlug mit durchschnittlich 21,62 Euro zu Buche. Dies ist ein Aufschlag von gut 30 Prozent auf den Silberpreis.

Silberexperten gehen von einem weiteren möglichen Anstieg des Silberpreises aus. Hier sollen auch 20 US-Dollar je Feinunze oder sogar mehr möglich sein. Der Silberpreis hat den höchsten Stand seit zehn Monaten erreicht. Und die ETF-Zuflüsse sind nach wie vor sehr hoch. Seit Anfang Juli waren dies rund 1.100 Tonnen. Steigende Corona-Zahlen und der immer noch schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China sorgen für das starke Anlegerinteresse.

Statt teurer Münzen und Barren ist ein Investment in die Werte von Gold- und Silbergesellschaften überlegenswert. Denn hier bekommt man noch einen Hebel auf einen steigenden Edelmetallpreis.

Summa Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/summa-silver-fokus-auf-neue-entdeckungen-in-einem-historischen-bezirk/ – verfügt über hochgradige Silber- und Goldminen in Nevada, die bereits früher erfolgreich produziert haben. Da wäre etwa die Belmont-Mine, gelegen im Tonopah-Bezirk. Dieser wurde angeblich bei der Suche nach einem entlaufenen Esel entdeckt und man fand durchschnittlich 3.500 Gramm Silber je Tonne Gestein.

Auch Hannan Metals – https://www.rohstoff-tv.com/play/hannan-metals-erkundung-eines-grossen-gebietes-in-peru-nach-kupfer-und-silber/ – besitzt das wertvolle Silber (und Kupfer) in seinen Projekten in Peru im San Martin-Projekt und im Claire-Projekt in Irland. Nahe des San Martin-Projektes wurden auf dem zu 100 Prozent im Alleinbesitz befindlichen nahegelegenen Sacanche-Gebiet aktuell ein neues Kupfer-Silber-Vorkommen entdeckt.

