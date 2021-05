Gold- und Silberpreis steigt

Die US-Anleiherenditen fallen und der US-Dollar sorgt zusätzlich mit seiner Schwäche für steigende Edelmetallpreise, denn auch der Silberpreis hat zugelegt. Mit der hohen Inflationsrate von 4,2 Prozent in den USA sind die Realzinsen nochmal nach unten gegangen. Die Gesamtinflation ist nun also so hoch wie seit 2008 nicht mehr. In den USA sind auch die Produzentenpreise um 6,2 Prozent im Jahresverlauf angestiegen, so viel wie noch nie. Die Zurückhaltung der FED, die Zinssätze zu erhöhen, dürfte sich positiv auf den Goldpreis auswirken.

Hauptfrage für die Investoren ist, ob die Inflation Bestand haben wird oder ob es immer noch globale Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Lieferketten geben wird. Sollte die Inflation länger anhalten, dann steht die US-Notenbank vor einer nicht leichten Entscheidung. Ob nämlich die Inflation mit höheren Zinsen bekämpft werden soll. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der Milliardär Sam Zell jetzt Gold kauft, nachdem er jahrelang Goldinvestoren kritisiert hat. Laut Zell könnte die aktuelle Geldpolitik wie in den 1970er Jahren zur Inflation führen könnte und Gold eine Absicherung darstellen könnte.

Ein weiteres gutes Zeichen für einen weiter steigenden Goldpreis sind die Netto-Long-Positionen der Anleger, die seit Tagen steigen und dies war seit Monaten nicht mehr der Fall gewesen. Die Bedeutung von Gold als Investment steigt also und auch die Charttechniker sind positiv gestimmt. Die große Korrektur, die letztes Jahr begann, ist jetzt wohl beendet.

Gute Aussichten also für Gesellschaften wie etwa Vizsla Silver – https://www.youtube.com/watch?v=JH3NH5QzCZI – mit seinem aussichtsreichen Silber-Gold-Projekt im Panuco-Bezirk in Mexiko. Der bekannte Investor Eric Sprott hat sich an Vizsla Silver beteiligt.

Auch Adventus Mining – https://www.youtube.com/watch?v=JH3NH5QzCZI – setzt auf Gold, besitzt zudem Kupfer in seinen drei Projekten in Ecuador. Ebenfalls im Besitz des Unternehmens ist ein Explorationsportfolio in Irland.

