Gold- und Silbersuperzyklus

Impfungen gegen die Covid-19-Pandemie könnten der Stärke des Gold- und Silberpreise zwar zwischenzeitlich etwas zusetzen, jedoch sollte der Wert der Edelmetalle als sicherer Hafen deutlich überwiegen. Und was die Lockerungen in der Geldpolitik anbelangt, so könnten diese zwar weniger intensiv werden, wobei der Schaden aber bereits sehr groß und langfristig wirkend ist. Der Schuldenberg der großen Volkswirtschaften ist immens.

Fiat-Währungen haben an Wert verloren und werden weiter Gold und Silber als begehrte Werterhaltungsvehikel glänzen lassen. Geld kann man drucken, Gold und Silber nicht. Auch im neuen Jahr streben die Zentralbanken eine Inflation von mindestens zwei Prozent jährlich an. Das Gelddrucken wird weitergehen. Somit sind die Fundamentaldaten für die edlen Metalle auch in der nächsten Zeit gut. Denn der Absprung der Notenbanken im Bereich der Konjunkturstimulierung kann schnell übersehen werden. Starker Inflationsdruck wird die Folge sein.

Profitieren werden davon die Edelmetallpreise direkt. Zum anderen bieten Unternehmen aus dem Edelmetallbereich ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Denn ihre Vorkommen im Boden werden aufgewertet. Beispiele für fundamental gute Unternehmen sind Kuya Silver, Vizsla Resources oder Condor Gold.

Condor Gold besitzt die La India-Goldmine im historischen La India-Goldbezirk in Nicaragua, das Diamantbohrprogramm läuft und die Vorbereitung der Verarbeitungsanlage hat begonnen. Damit befindet sich Condor Gold auf dem Übergang von einem Goldexplorations- und -entwicklungsunternehmen zu einem Goldproduzenten.

Kuya Silver – https://www.youtube.com/watch?v=Jk-RGxmh65Q – ist ebenfalls auf historischem Gebiet unterwegs. Die Bethania-Silberliegenschaft in Peru lieferte früher Silber, Zink und Blei. Im Cobalt Camp in Ontario will Kuya Silber ein großes Grundstückspaket erwerben, um eine Silbermine zu erschließen.

Vizsla Resources – https://www.youtube.com/watch?v=7XRxJcHPo7I – besitzt mit seinem Panuco Silber-Gold-Projekt in Mexiko fast 10.000 Hektar Land. Neueste Bohrungen brachten bis zu gut 2.000 Gramm Silber und bis zu 11,55 Gramm Gold hervor.

