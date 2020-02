Gold wird immer knapper

Die sogenannte geologische Reichweite von Gold nimmt nach neuesten Zahlen ab, das bedeutet Goldvorkommen könnten bald gänzlich ausgebeutet sein.

Das U.S. Geological Survey hat in seinem gerade veröffentlichten Jahresbericht geschätzt, dass nach heutigem Wissensstand nur noch rund 50.000 Tonnen Gold abbaubar sind. Im Jahresbericht sind die größten Goldförderländer aufgelistet und wieviel sie produziert haben. Auch werden die noch vorhandenen Gold-Ressourcen geschätzt.

Laut den neuen Zahlen ist China nach wie vor der größte Goldproduzent, allerdings dürften in China in 2019 rund 19 Tonnen Gold weniger als im Vorjahr produziert worden sein. Mehr Gold in 2019 als in 2018 hat Indonesien gefördert, dort existiert auch die größte Goldmine der Welt, die Grasberg-Mine. Einen weiteren deutlichen Einbruch (27 Tonnen Gold weniger) bei der Goldfördermenge verzeichnete Südafrika, einst auf Platz eins der Produzentenländer. Die noch in der Erde schlummernden Goldvorräte wurden in Südafrika von 6.000 auf 3.200 Tonnen revidiert.

Bei einer durchschnittlichen jährlichen Förderung von 3.300 Tonnen Gold würden also nach den Berechnungen des U.S. Geological Survey die Gold-Ressourcen global nur noch für zirka 15 Jahre reichen. Allzu dramatisch ist die Lage dennoch nicht, denn die Ressourcen-Schätzungen könnten wieder nach oben gehen. Auch könnte das wertvolle Metall bei einem hohen Goldpreis auch aus nicht so leicht zugänglichen Gegenden geholt werden.

Ob bald knapp oder nicht, Gold ist ein wertvolles und begehrtes Gut, bei Anlegern, Schmuckliebhabern oder Zentralbanken. Zu den Gesellschaften, die den Goldhunger stillen können, gehören zum Beispiel Bluestone Resources oder RNC Minerals.

Bluestone Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/bluestone-resources-update-zu-cerro-blanco-und-zur-politischen-situation-in-guatemala/ -, bestens finanziert und mit Unterstützung der Lundin-Gruppe, entwickelt sein Cerro Blanco-Goldprojekt in Guatemala. Alle Voraussetzungen, um das Weltklasseprojekt zügig voranzubringen, sind gegeben.

RNC Minerals – https://www.rohstoff-tv.com/play/rnc-minerals-steigerung-der-goldproduktion-auf-110000-unzen-in-2020/ – besitzt in Westaustralien zwei Goldprojekte, die bereits produzieren. Eine kostengünstige Aufbereitungsanlage ist in der Nähe. Ein Nickel-Kobalt-Projekt in Quebec gehört noch zum Portfolio von RNC Minerals.

