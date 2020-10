Goldhunger in China

In China erholt sich die Wirtschaft und das Land als größter Goldnachfrager weltweit kauft Gold ein.

Die extrem niedrige Zahl von Corona-Neuinfektionen in China geht einher mit einer Verbesserung der Wirtschaftsdaten. Die wirtschaftliche Erholung ist in vollem Gang, während andere Länder aufgrund der vielen neuen Corona-Fälle ächzen.

Die physische Nachfrage nach Gold ist im September in China stark angestiegen. Die Shanghai Gold Exchange verzeichnete Goldentnahmen in Höhe von 154 Tonnen. Dies sind 38 Prozent mehr als im August. Vergleicht man den Vorjahreszeitraum, so war die Goldnachfrage in diesem September um 43 Prozent höher und dies obwohl der Goldpreis dieses Jahr viel höher war als noch vor einem Jahr.

Auch bei den Gold-ETFs erreichten die Bestände nun den höchsten Stand aller Zeiten. Die Chinesen setzen nach einem kleinen Durchhänger also wieder stark auf Gold als Absicherung. Chinas Bruttoinlandsprodukt erholt sich auch zunehmend. Denn mit der dortigen erfolgreichen Bekämpfung der Corona-Pandemie kann das Land wieder für Wachstum sorgen.

Bleibt zu hoffen, dass der Rest der Welt die Pandemie bald in den Griff bekommt ? und das größte Volksfest nächstes Jahr wieder in München und nicht im chinesischen Qingdao stattfindet wie heuer. Den Investoren sei ans Herz gelegt einen Teil des Anlagevermögens in Gold und Goldaktien zu investieren, auch wenn der Goldpreis hoch ist, denn gerade bei vielen Goldgesellschaften macht sich dies noch nicht so im Preis bemerkbar.

Hier kämen beispielsweise Treasury Metals oder Victoria Gold in Betracht. Treasury Metals – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-fiore-gold-millennial-lithium-treasury-metals-und-goldmining/ – wird in absehbarer Zeit auf seinem Hauptprojekt Goliath in Ontario mit der Produktion starten. Erwartet werden jährlich durchschnittlich knapp 90.000 Unzen Gold sowie 160.000 Unzen Silber über 13 Jahre.

Das Dublin Gulch-Goldprojekt von Victoria Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-aztec-minerals-victoria-gold-fiore-gold-und-oceanagold/ – im Yukon, Kanada, liefert hervorragende Bohrergebnisse, 2,77 Gramm Gold über gut 65 Meter oder etwa 65,90 Gramm Gold über 1,4 Meter. Die Eagle Gold Mine befindet sich seit Juli 2020 in der kommerziellen Produktion.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Treasury Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc/ -) und Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

