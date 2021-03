Goldmining gibt Ernennung von Alastair Still zum Chief Executive Officer bekannt

GoldMining Inc. (das „Unternehmen“ oder „GoldMining“) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/) freut sich, die Ernennung von Alastair Still zum Chief Executive Officer des Unternehmens mit Wirkung zum 1. April 2021 bekannt zu geben. Herr Still ist seit dem 1. Oktober 2020 als Executive Vice President und Chief Development Officer des Unternehmens tätig. Herr Still löst Garnet Dawson ab, der als Chief Executive Officer in den Ruhestand geht, aber weiterhin ein Director von GoldMining bleiben und das Unternehmen in technischer Hinsicht beraten wird.

Amir Adnani, Chairman von GoldMining, kommentierte: „Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2013 war Garnet maßgeblich an der erfolgreichen Umsetzung der ersten Phase unserer Wachstumsstrategie beteiligt. Sein technisches Verständnis war von unschätzbarem Wert für die zahlreichen Akquisitionen, die wir während seiner Amtszeit erfolgreich abgeschlossen haben. Im Namen des Unternehmens möchte ich Garnet für all seine Beiträge danken. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm in seiner Funktion als Director. „

Er fuhr fort: „Ich freue mich, die Ernennung von Alastair zum Chief Executive Officer bekannt zu geben, um die zweite strategische Phase von GoldMining zu leiten, die sich auf unseren zweigleisigen Ansatz konzentriert, um den Wert unserer Ressourcenbasis zu steigern und weiterhin wertsteigernde Akquisitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Bevor Alastair zu GoldMining kam, war er Director of Corporate Development bei Newmont und Goldcorp und Teil des Senior-Management-Teams, das die 32-Milliarden-Dollar-Fusion zur Schaffung des weltweit größten Goldproduzenten leitete. Alastairs Erfolgsbilanz, in der er 25 Jahre lang für große Goldminenunternehmen in Führungspositionen, unter anderem in der Projekt- und Unternehmensentwicklung, gearbeitet hat, bringt die notwendige Expertise mit sich und ist die richtige Besetzung für GoldMining, da wir die Erschließung des inneren Wertes unserer Projekte vorantreiben. „

Herr Still ist ein erfahrener Bergbauexperte mit über 25 Jahren Erfahrung, der unter anderem für große Goldminenunternehmen wie Agnico Eagle, Kinross Gold, Placer Dome, Goldcorp und Newmont tätig war. Er war sowohl in Kanada als auch international in einer Vielzahl von Führungspositionen tätig, unter anderem in den Bereichen Minenbetrieb, Projektentwicklung sowie Unternehmensentwicklung und -strategie. Herr Still verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung und M&A und war zuletzt als Director, Corporate Development bei Newmont Corporation (ehemals Goldcorp) tätig. Darüber hinaus ist Herr Still als Director of Technical Services bei Gold Royalty Corp. tätig, das zu 48% im Besitz von GoldMining Inc. ist.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Chairman

Telefon: +1(855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen von GoldMining in Bezug auf seine langfristige Strategie und Projekte widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich: die Auswirkungen von COVID-19; die Unfähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Zeitpläne für geplante Projektaktivitäten einzuhalten; die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind; schwankende Metallpreise; und unvorhergesehene Kosten und Ausgaben sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzierung. Diese Risiken sowie andere, einschließlich jener, die in GoldMining?s Jahresinformationsformular für das am 30. November 2020 endende Jahr und in anderen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Überarbeitungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich zu machen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.