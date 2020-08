GoldMining gibt Ernennung von Warren Gilman in den Board of Directors der Gold Royalty Corp. bekannt



Vancouver, British Columbia – 13. August 2020 – GoldMining Inc. (das Unternehmen” oder GoldMining” – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/) (TSX: GOLD; OTCQX: GLDLF) gibt bekannt, dass Warren Gilman dem Board of Directors ihrer Tochtergesellschaft Gold Royalty Corp. (Gold Royalty) beigetreten ist.

David Garofalo, Chairman und CEO der Gold Royalty Corp., kommentierte: Mit seiner 30-jährigen Erfahrung als Deal Maker und Investor im Metall- und Bergbausektor wird Warren eine unschätzbare Ergänzung unseres Teams sein, während wir unser neu gegründetes Gold-Royalty-Unternehmen weiterentwickeln. Als Chairman und CEO von CEF Holdings Ltd., einer globalen Bergbauinvestmentgesellschaft, die zu 50 % im Besitz der CK Hutchison Holdings Ltd. (die Vorzeige-Aktiengesellschaft von Herrn Li Ka-shing) und zu 50 % im Besitz der Canadian Imperial Bank of Commerce ist, war Warren maßgeblich an einer Reihe substanzieller und äußerst erfolgreicher Investitionen in den letzten zehn Jahren beteiligt. Wir sind begeistert, Warren bei Gold Royalty zu begrüßen und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit ihm, um unser Ziel zu erreichen, ein führendes Unternehmen im Goldsektor zu werden.

Warren Gilman kommentierte: Ich freue mich, dem Board of Directors der Gold Royalty beizutreten und mit David Garofalo, CEO von Gold Royalty, Amir Adnani und dem GoldMining-Team zusammenzuarbeiten. Ich kenne David und Amir seit Jahrzehnten und sehe enorme Erfahrung im Rohstoffsektor und unternehmerische Kapazität in diesem Team. Das erste Portfolio der Gold Royalty Corp. mit 14 Royalties wird eine wesentliche Plattform für den Aufbau unserer langfristigen Pläne sein. Ich freue mich darauf, Gold Royalty und dieses talentierte Team dabei zu unterstützen, unser Unternehmen schnell zu einem führenden Unternehmen in seiner Branche zu entwickeln.”

Herr Gilman ist der Gründer, Chairman und CEO der börsennotierten Queen–s Road Capital Investment Ltd., einem führenden Finanzier des globalen Rohstoffsektors. Von 2011 bis 2019 war Warren Chairman und CEO von CEF Holdings. Vor seinem Eintritt bei CEF war Warren Vice Chairman von CIBC World Markets. Zuvor war er 10 Jahre lang Managing Director und Leiter der Region Asien-Pazifik bei CIBC, wo er für alle Aktivitäten der CIBC in ganz Asien verantwortlich war. Warren ist ein Bergbauingenieur, der die Global Mining Group der CIBC mitbegründet hat. Während seiner 26 Jahre bei CIBC leitete er die Bergbauteams in Kanada, Australien und Asien und arbeitete in den Büros in Toronto, Sydney, Perth, Schanghai und Hongkong. Er war Berater der größten Bergbauunternehmen der Welt, darunter BHP, Rio Tinto, Anglo American, Noranda, Falconbridge, Meridian Gold, China Minmetals, Jinchuan und Zijin, und war für einige der größten Kapitalmarktfinanzierungen in der kanadischen Bergbaugeschichte verantwortlich.

Warren erhielt seinen B.Sc. in Bergbautechnik an der Queen–s University und seinen MBA an der Ivey Business School der Western University. Er ist Vorsitzender des International Advisory Board (Beratungsgremium) der Western University und Mitglied des Dean–s Advisory Board der Laurentian University.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine private hundertprozentige Tochtergesellschaft von GoldMining und ein auf Gold fokussiertes Royalty-Unternehmen. Es wird erwartet, dass das Royalty-Portfolio der Gold Royalty anfänglich Ney Smelter Return Royalties (NSR, Verhüttungsabgaben) in Höhe von 0,5 % bis 2,0 % auf die Beteiligung des Unternehmens an 14 bestehenden Projekten umfasst, wobei die Möglichkeit besteht, das Royalty-Portfolio durch die Rückkaufrechte des Unternehmens an bestehenden NSR-Royalties in Höhe von 0,5 % bis 2 % zu erweitern, die von Dritten bei bis zu 5 der 14 Projekte gehalten werden.

Über GoldMining Inc.

GoldMining ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Durch ihre disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining jetzt ein diversifiziertes Portfolio von sich auf der Ressourcenstufe befindlichen Gold- und Gold-Kupfer-Projekten und Royalties in Kanada, in den USA, in Brasilien, Kolumbien und Peru. Ferner besitzt GoldMining eine 75 %-Beteiligung am Uranprojekt Rea im westlichen Athabasca-Becken im Nordosten der kanadischen Provinz Alberta.

