Goldmining Inc. in den 2020 Otcqx Best 50 Ernannt

GoldMining Inc. (das ?Unternehmen? oder ?GoldMining? – https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-is-acquiring-and-advancing-gold-projects-in-the-americas/) (TSX: GOLD; OTCQX: GLDLF) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Jahr 2020 zum OTCQX® Best 50 ernannt wurde, eine Rangliste der im vergangenen Jahr am OTCQX Best Market gehandelten leistungsstärksten Unternehmen.

Der OTCQX®Best 50 ist eine jährliche Rangliste der 50 besten US-amerikanischen und internationalen Unternehmen, die am OTCQX BEST Market gehandelt werden. Die Rangliste wird von OTC Markets Group Inc., Betreiber des OTCQX und anderer Finanzmärkte für 10.000 US-amerikanische und globale Wertpapiere, erstellt. Die Rangfolge wird basierend auf einer gleichen Gewichtung der Gesamtrendite eines Jahres und der durchschnittlichen täglichen Zunahme des Dollarvolumens im vorherigen Kalenderjahr berechnet. Die Unternehmen des OTCQX Best 50 2020 wurden nach ihrer Leistung im Jahr 2019 eingestuft.

Amir Adnani, Chairman, erklärte: ?Wir freuen uns, in der OTCQX®Best 50 ausgezeichnet zu werden. Dies ist das dritte Mal seit 2015, dass unser Unternehmen in diese Liste der Top-Performer aufgenommen wurde. Im Namen des Managements danke ich unseren Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung. Während der jüngsten Gold-Baisse haben wir zahlreiche opportunistische Akquisitionen getätigt. Wir sind der Ansicht, dass diese Akquisitionen uns in einzigartiger Weise ein sehr umfangreiches Portfolio von Goldressourcen in mehreren Gerichtsbarkeiten in Amerika bieten.”

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es mit Wallace Hill Partners, Ltd. (“WHP”), einem unabhängigen Unternehmen, das digitale Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen für Aktiengesellschaften anbietet, einen Investor-Relations-Vertrag für digitales Marketing abgeschlossen hat. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten. Das Unternehmen kann den WHP-Vertrag mit einer Frist von 30 Tagen gegenüber WHP kündigen. Gemäß der Vereinbarung zahlt das Unternehmen WHP 8.500 Dollar pro Monat als Gegenleistung für die im Rahmen dieser Vereinbarung erbrachten Dienstleistungen, darunter unter anderem Online-Marketing- und -Veröffentlichungsdienste durch interne und externe Werbetreibende, um das Profil des Unternehmens weiter zu stärken.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es bestimmten Beratern, einschließlich WHP, Anreizoptionen zum Kauf von 565.000 Stammaktien des Unternehmens gemäß dem bestehenden Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt hat. Solche Optionen haben einen Ausübungspreis von 1,50 Dollar pro Aktie und sind für einen Zeitraum von zwei Jahren gültig. Die Optionen werden schrittweise über einen Zeitraum von 12 Monaten übertragen.

Über OTCQX Best Market

Der OTCQX Best Market bietet transparenten und effizienten Handel mit etablierten, anlegerorientierten US-amerikanischen und globalen Unternehmen. Um sich für den OTCQX Market zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe finanzielle Standards einhalten, eine vorbildliche Unternehmensführung vorweisen und die Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze nachweisen.

Über GoldMining Inc.

GoldMining ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Durch ihre disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining jetzt ein diversifiziertes Portfolio von sich auf der Ressourcenstufe befindlichen Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in Kanada, in den USA, in Brasilien, Kolumbien und Peru. Ferner besitzt GoldMining eine 75 %-Beteiligung am Uranprojekt Rea im westlichen Athabasca-Becken im Nordosten der kanadischen Provinz Alberta.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten und/oder Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf sein Geschäft und zukünftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Erwartungen in Bezug auf die langfristige Strategie des Unternehmens und andere Pläne. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den damals aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen es tätig ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten beinhalten, darunter: Die mit der Exploration und Erschließung von Mineralliegenschaften verbundenen Risiken, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Akquisitionsmöglichkeiten zu akzeptablen Bedingungen oder Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit zu identifizieren und zukünftig benötigte Finanzierungskosten. Diese und andere Risiken, einschließlich der im jährlichen Informationsformular des Unternehmens für das am 30. November 2018 zu Ende gegangene Geschäftsjahr aufgeführten Risiken und anderer bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereichter Unterlagen, die unter dem Unternehmensprofil unter www.sedar.com abrufbar sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich variieren können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Es kann nicht garantiert werden, dass zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen herangezogen werden, zutreffen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Änderungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich bekannt zu geben, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!