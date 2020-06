Goldpreis-Prognosen werden erhöht

Goldman Sachs beispielsweise hat seine 12-Monats-Preisprognose auf 2.000 US-Dollar je Feinunze Gold erhöht.

Gold ist extrem beliebt. So ist etwa das gesamte von ETFs gehaltene Gold im laufenden Jahr um 22 Prozent gestiegen und beträgt nun 100,9 Millionen Unzen. Die Goldexporte der Schweiz in die USA haben im Mai einen weiteren Höchststand erreicht (126,6 Tonnen), verursacht vor allem durch den Goldhunger der ETFs. In der jetzigen noch frühen Phase der wirtschaftlichen Erholung wächst die Nachfrage nach Goldinvestitionen. Preisrücksetzer beim Edelmetall werden meist als Kaufgelegenheiten genutzt.

Die Angst vor einem Währungsabwertungswettlauf und die niedrigen Realzinsen sind gegenwärtig und beeinflussen so das Anlegerinteresse ? gut für Gold und Goldunternehmen. Die fast weltweite wirtschaftliche Vollbremsung könnte, nachdem sich Gold schon in 2019 sehr gut preislich entwickelt hat, zu einem weiteren Goldpreis-Aufschwung führen. So sehen es auch die Experten im immer wieder viel beachteten ?In Gold We Trust?-Report von Ronald-Peter Stöferle und Mark J. Valek.

Dabei wird vor allem den Goldminenaktien eine überdurchschnittliche Erholung vorausgesagt. Nach einem mehrjährigen Bärenmarkt stehen viele Gesellschaften auf sehr soliden Füssen und sie profitieren von einem steigenden Goldpreis besonders. Auch dürfte der technologische Wandel, den es in der Branche gibt, für eine gute Ausbeute sorgen.

Höchste Zeit also einen Blick auf Goldunternehmen wie etwa Auryn Resources oder Condor Gold zu werfen.

Auryn Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-gold-terra-resource-ximen-mining-und-auryn-resources/ – besitzt zu 100 Prozent das hochgradige Committee Bay-Goldprojekt in Nunavut, sowie zwei weitere Projekte in Nunavut und British Columbia. Daneben gehören drei Projekte mit Gold, Silber und Kupfer in Peru zum Portfolio.

Condor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-condor-gold-caledonia-mining-and-maple-gold-mines/ – entwickelt das La India Goldprojekt (600 Quadratkilometer) in Nicaragua. Dieses soll anfänglich jährlich 100.000 Unzen Gold produzieren, später mehr. Erfolgreich produzierende Nachbarunternehmen sind vorhanden. Wobei La India mit dem höchsten Ressourcengrad punkten kann.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Auryn Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

