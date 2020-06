Goldsource setzt Bohrungen bei Goldprojekt Eagle Mountain (Guyana) fort



Vancouver (British Columbia), 11. Juni 2020. Goldsource Mines Inc. (Goldsource oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es plant, seine Explorationsbohrungen beim Goldprojekt Eagle Mountain (Eagle Mountain) in Guyana (Südamerika) am 11. Juni 2020 fortzusetzen. Der Arbeitsplan basiert auf strengen COVID-19-Protokollen, wie bereits bekannt gegeben wurde (6. April 2020). Darüber hinaus freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es CSA Global Consultants Canada Ltd. (CSA Global), ein Unternehmen der ERM-Unternehmensgruppe, mit der Durchführung folgender Dienstleistungen für Goldsource beauftragt hat:

– Unabhängige Bewertung und Lückenanalyse der Geologie und der Goldmineralisierung, um das aktuelle Bohrprogramm des Unternehmens zu steuern und die aktuellen abgeleiteten Ressourcen in die angezeigte Kategorie hochzustufen

– Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für die Goldlagerstätte Eagle Mountain und erste Mineralressourcenschätzung für die jüngsten Goldentdeckungen am Rande von Eagle Mountain, einschließlich der Goldlagerstätte Salbora

President Yannis Tsitos sagte: Wir freuen uns auf die sichere Fortsetzung der Bohrarbeiten zur Erweiterung und Hochstufung der Ressourcen bei Eagle Mountain – vorsichtig und unter Einhaltung der strengen COVID-19-Protokolle. In den vergangenen 36 Monaten haben wir bei Eagle Mountain über 25.000 Meter gebohrt, was zu den jüngsten Entdeckungen bei Salbora, Powis, Toucan und Friendly führte. Wir freuen uns auf eine aktualisierte unabhängige Ressourcenschätzung, die im vierten Quartal 2020 abgeschlossen werden soll.

Fortsetzung des Bohrbetriebs bei Eagle Mountain

Unter Beachtung der behördlichen Ausgangssperren und der sozialen Distanz in den umliegenden Gemeinden wird das Unternehmen ein abgelegenes Quarantänelager nutzen. Der mehrstufige Ansatz des Unternehmens für den Neustart beinhaltet Folgendes:

– Betrieb eines internen Kernbohrgeräts, um zunächst bis zu 3.000 m des südlichen Teils des Erkundungsgebiets Friendly, das an die Goldlagerstätte Eagle Mountain angrenzt, sowie mehrere weitere Ziele zu erproben, die sich entlang der strukturellen Nord-Süd-Zone befinden, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. Mai 2020 erörtert wurde

– Fortsetzung mit einem extern betriebenen Kernbohrgerät in der ersten Juliwoche, um zunächst 2.500 m bei Zielen nördlich der Entdeckung Salbora, einschließlich Waterline und Montgomery, zu erproben

– Beginn von Ergänzungskernbohrungen bei den Hauptlagerstätten Salbora und Eagle Mountain mit einem anderen externen Vertragspartner unter Verwendung eines tragbaren Bohrgeräts, sobald die internationalen Flugverkehrsbeschränkungen aufgehoben sind

Beauftragung von CSA Global mit Erstellung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung

CSA Global ist ein internationales Bergbauberatungsunternehmen mit Hauptsitz in Perth und Niederlassungen in Vancouver, Toronto, Horsham (Vereinigtes Königreich), Dublin, Johannesburg, Jakarta und Brisbane. CSA Global gilt als führender unabhängiger Beratungskonzern für Mineralressourcenschätzungen und Bergbaustudien und ist für sein geowissenschaftliches Know-how bekannt. CSA Global verfügt über eine umfassende Erfahrung im Guayana-Schild.

Der technische Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment of the Eagle Mountain Saprolite Gold Project, Guyana vom 15. Juni 2014 (die PEA) wurde von ACA Howe Limited (ACA Howe) verfasst. ACA Howe wurde im Jahr 2016 von CSA Global übernommen und hat auch das Personal übernommen, das zuvor bei Eagle Mountain gearbeitet hatte.

Zurzeit verfügt das Unternehmen bei Eagle Mountain auf Basis der PEA über folgende Ressourcen:

Kategorie Tonnen Goldgehalt Enthaltene

(g/t)* Unzen

Gold

Angezeigt 3.921.000 1,49 188.000

Abgeleitet 20.635.000 1,19 792.000

In der nachfolgenden Tabelle sind nur Saprolithressourcen angegeben:

Kategorie Tonnen Goldgehalt Enthaltene

(g/t)* Unzen

Gold

Angezeigt 1.590.000 1,45 74.100

Abgeleitet 7.202.000 1,32 305.600

* Geschätzt unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,5 g/t Au.

Um die aktuellen Saprolith- und Festgesteinsressourcen zu erweitern und neu zu kategorisieren, hat Goldsource mehrere neue Explorationsziele innerhalb des Konzessionsgebiets Eagle Mountain sowie Erweiterungs- und Ergänzungsbereiche innerhalb der bestehenden Ressource definiert. Die Bohrungen haben im Mai 2017 begonnen und bis dato wurden über 25.000 Meter an Kernbohrungen abgeschlossen.

Die bedeutsamste Entdeckung seit dem Beginn der Explorationen im Mai 2017 war Anfang 2019 die Goldlagerstätte Salbora, die sich 1,7 Kilometer nordwestlich der Goldlagerstätte Eagle Mountain befindet. Seit 31. Dezember 2019 wurden zwei weitere Entdeckungen bei Powis und Toucan gemeldet, gefolgt von jüngeren positiven Bohrergebnissen im Erkundungsgebiet Friendly.

Das Unternehmen plant im zweiten Halbjahr 2020 mindestens 7.500 bis 10.000 Meter an Bohrungen, einschließlich Ergänzungs- und Erweiterungsbohrungen bei Salbora, Powis, Toucan und Friendly sowie bei der Goldlagerstätte Eagle Mountain. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, im vierten Quartal 2020 eine aktualisierte Ressourcenschätzung für Eagle Mountain abzuschließen.

Der qualifizierte Sachverständige im Sinne des National Instrument 43-101 – Offenlegungsstandards für Mineralprojekte für diese Pressemitteilung ist N. Eric Fier, CPG, P.Eng, Executive Chairman und Chief Operating Officer von Goldsource, der den Inhalt geprüft und genehmigt hat.

ÜBER GOLDSOURCE MINES INC.

Goldsource Mines Inc. (www.goldsourcemines.com) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das aggressiv an der Entwicklung seines zu 100% im Eigenbesitz befindlichen Eagle Mountain Saprolit- und Hartgestein-Goldprojekts in Guyana, Südamerika arbeitet. Von 2016 bis 2017 führte das Unternehmen im Rahmen einer Garvitations-Pilotanlage Tests der reinen Gravitations-Goldproduktion sowie der Trocken- und Nass-Tagebautechnik durch. Goldsource konzentriert sich nun auf die Erweiterung der Goldressourcen und die Erstellung von Folgestudien zur Entscheidungsfindung über eine groß angelegte Goldproduktion in Eagle Mountain. Goldsource wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das sowohl bei der Exploration und Entdeckung als auch bei der Projekterrichtung Erfolge vorweisen kann.

