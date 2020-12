Goldunternehmen bestens gerüstet für das neue Jahr

Nicht nur die Pandemie hat den sicheren Hafen Gold zum Magneten werden lassen. Viele Experten sehen die jahrelange quantitative Lockerung und die niedrigen Zinssätze als ursächlich für den steigenden Goldpreis an. Diese von den Zentralbanken getriebene Entwicklung läuft schon seit Jahren, im Grunde schon seit 2008. Bereits im April hatte der vielen bekannte Analyst Rick Rule darauf hingewiesen, dass die Beliebtheit von Gold auch zu einem Anstieg der Goldaktien führen wird.

Gut also, wer bereits investiert ist. Wer noch gute Werte im Goldbereich sucht, sollte sich einmal Skeena Resources ansehen. Im berühmten Goldenen Dreieck in British Columbia erweckt Skeena Resources die ehemals produzierenden Gold-Silber-Minen Snip und Eskay Creek wieder zum Leben.

Rick Rule hatte Recht. So konnte der NYSE Arca Gold Miners Index seine Verluste vom März aufholen und er ist seitdem um 23 Prozent im Wert gestiegen. Ähnliches gilt für den Index der Junior-Goldunternehmen. Der VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF, ein Index, der 83 Junior-Goldaktien enthält, ist um 26 Prozent angestiegen. Nach dem Absturz des Goldpreises im März haben viele Gesellschaften ihre Marktkapitalisierungen verdoppeln oder vervierfachen können.

Wer auch im Goldbereich auf Diversifizierung setzen möchte, kann sich mit Osisko Gold Royalties – https://www.youtube.com/watch?v=B3xNEYLZvMA – auseinandersetzen. Das Unternehmen besitzt eine große Zahl von Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen. Verschiedene Projekte wurden kürzlich ausgegliedert und in die neue Osisko Development eingebracht. Sicher auch zum Nutzen der Aktionäre.

Corvus Gold – https://www.youtube.com/watch?v=x-rGASHnr4k – besitzt Gold- und Silbervorkommen in Nordamerika, besonders bedeutsam sind die Projekte North Bullfrog und Mother Lode in Nevada. Dazu kommen Lizenzgebührenbeteiligungen an weiteren nordamerikanischen Gebieten.

