Goldunternehmen im frühen Stadium als Chance

.

Die Aktienkurse vieler Goldgesellschaften sind nach oben gegangen. Bei im Entwicklungsstadium befindlichen Unternehmen ist das Potenzial groß.

Das renommierte Analysehaus H. C. Wainwright & Co hat vor einigen Monaten und jetzt erneut die Chancen der Goldgesellschaften, die sich noch im Entwicklungs- und Explorationsstadium befinden, untersucht. Oft seien gerade diese unterbewertet. Zwar sind sie am Anfang der Pandemie teils stark nach unten gegangen im Kurs, haben aber nun eine starke Wiederbelebung erfahren. Weiter Gewinne könnten durch die aktuelle Marktdynamik ? der Goldpreis geht weiter nach oben ? entstehen.

Mit dem Anstieg des Goldpreises werden die Goldgesellschaften also weiter aufgewertet. Da legte zum Beispiel GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-millennial-lithium-vizsla-resources-canada-nickel-und-goldmining/ – um 62 Prozent im Aktienkurs zu. Das Unternehmen besitzt ein großes Portfolio von Gold- und Kupferprojekten und kürzlich hat GoldMining ein Royalty-Unternehmen mit Schwerpunkt Gold gegründet.

Im März sank der Goldpreis enorm, befindet sich aber heute in den verschiedenen Währungen auf einem Höhenflug. Die globale Pandemie-Angst, diverse weltweite Zinssenkungen, Negativzinsen und eine immense Neuverschuldung lassen viele Anleger in den sicheren Hafen Gold einlaufen.

Aus charttechnischer Sicht scheint der Goldpreis die Rally fortzusetzen beziehungsweise sogar noch eine Rally-Beschleunigung hinzulegen. Für Goldgesellschaften, wie Filo Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/filo-mining-weiterentwicklung-der-grossen-kupfer-gold-silber-lagerstaette-in-argentinien-und-chile/ – ist dies eine äußerst erfreuliche Entwicklung.

Filo Mining besitzt das Filo del Sol-Projekt in Chile, das bereits über eine aussichtsreiche Vormachbarkeitsstudie und eine Finanzierung verfügt. Gold, Kupfer und Silber sind enthalten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Filo Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/filo-mining-corp/ -).

