Goodgame startet größtes Charity-Event “Pflanze einen Baum!”, unterstützt durch eine groß angelegte TV- und Marketing-Kampagne

Goodgame Studios– beliebtes Farm-Simulationsspiel BIG FARM:

Mobile Harvest pflanzt mithilfe seiner Spieler-Community zehntausend Bäume im

Amazonas-Regenwald, um die Wiederaufforstung nach den jüngsten Waldbränden zu

unterstützen. Dieses Event reiht sich ein in das nachhaltige Engagement von

Goodgame Studios im Hinblick auf umweltrelevante Themen und ist das fünfte und

bis dato größte Charity-Event, welches durch die Aktivität der Community in BIG

FARM: Mobile Harvest finanziert wird. Vorangegangene Charity-Events

unterstützten die Säuberung der Ozeane in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen

Organisation Healthy Seas sowie den Erhalt des Wildbienen-Fortbestands in

Kooperation mit der Deutschen Wildtier Stiftung.

“Wir setzen unser Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz fort”, sagt

Simon Andrews, der das für das Spiel verantwortliche Studio leitet. “Diese

besonderen Events sind bei unserer –Big Farm: Mobile Harvest—Community sehr

beliebt und wir möchten zusammen mit unseren Spielern das Bestmögliche für den

guten Zweck erreichen!”

Für das Charity-Event nimmt Goodgame Studios erneut die erfolgreiche

Zusammenarbeit mit One Tree Planted auf. In einem speziellen Ingame-Event müssen

die Spieler bestimmte Ziele erreichen, damit schlussendlich echte Bäume im

Amazonas-Regenwald nach den zuletzt verheerenden Waldbränden zur

Wiederaufforstung gepflanzt werden. Goodgame Studios unterstützt das Event durch

eine groß angelegte Marketing-Kampagne, welche sowohl engagierte Influencer als

auch TV-Werbekampagnen in der gesamten DACH-Region beinhaltet.

“Uns ist es wichtig, dass wir ein Bewusstsein für dieses besondere Event und den

damit verbundenen guten Zweck schaffen”, sagt Patrick Abrar, Chief Sales Officer

von Goodgame Studios. “Im ersten Quartal 2020 werden wir eine groß angelegte

TV-Werbekampagne in über 34 Kanälen im deutschen, österreichischen und

schweizerischen Fernsehen durchführen und sowohl bestehende als auch neue

Spieler ermutigen, sich an dieser großartigen Initiative zu beteiligen.”

Das Charity-Event startet am 6. Januar 2020 und läuft bis zum 24. Februar 2020.

Sie wird durch Aktivitäten auf Social Media sowie TV-Werbekampagnen in der

DACH-Region unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie unter

https://www.facebook.com/BigfarmMobile/.

