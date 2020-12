Google-Algorithmus 2021: Wie landet man auf der ersten Seite?

Wenn Sie einen Onlineshop oder auch irgendeinen anderen Internetauftritt haben und einfach nicht weit oben oder zumindest auf der ersten Seite bei Google erscheinen, sind wir von der US Media LTD fÃ?r Sie da. Unsere Experten sorgen dafÃ?r, dass Sie leichter im Internet gefunden werden, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Lesen Sie hier, mit welchen MaÃ?nahmen wir Ihr Unternehmen voranbringen.

Suchmaschinenoptimierung

Mit der sogenannten Suchmaschinenoptimierung (auch SEO genannt) verbessern wir gezielt Ihr Ranking bei Google. Dabei setzen wir unterschiedliche technische wie auch inhaltliche MaÃ?nahmen ein. Zudem gibt es Onpage-Optimierungen und Offpage-Optimierungen. Auch diese nutzen wir von der US Media LTD , um Ihr Unternehmen voranzubringen und von der Konkurrenz abzuheben.

Der passende Inhalt

Genauso wichtig wie eine gute und gezielte Suchmaschinenoptimierung ist es, die passenden Inhalte auf Ihrer Webseite zu prÃ?sentieren. Auch dieser kann das Ranking bei Google erheblich beeinflussen. Denn die Suchmaschine bewertet, was auf dieser fÃ?r Inhalte zu finden sind. Auch hierbei helfen wir von der US Media LTD Ihnen. So gestalten wir die Inhalte so, dass Sie allen Besuchern der Seite einen echten Mehrwert bieten und sie im Idealfall auch dazu bringen, sich lÃ?nger auf dieser aufzuhalten.

Einfach gesagt, mÃ?ssen sie genau das finden, wonach sie gesucht haben. Denn sonst werden sie die Seite wieder verlassen und sich eventuell bei der Konkurrenz umsehen. Um das zu verhindern, liefern wir Ihnen hochwertigen Content und sorgen auch mit einer gezielten Suchmaschinenoptimierung dafÃ?r, dass Ihr Unternehmen schon bald auf der ersten Seite bei Google auftaucht.

Wenn Sie dazu Fragen haben, beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns einfach an!