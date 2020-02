GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement publiziert mit PubEngine

Seehausen am Staffelsee, den 5.2.2020 – GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement startet Online Zeitschriften Portal mit PubEngine

Das neue Fachzeitschriften Portal der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement ist ab sofort unter elibrary.projektmanagement.digital online. Die mit der PubEngine realisierte Plattform bietet die Recherche über alle Ausgaben und Artikel der projektManagement aktuell.

Das neue Portal bietet umfassende Funktionen, um die rund 8000 Mitglieder bei ihrer täglichen Arbeit ideal zu unterstützen. Alle Zeitschriftenartikel stehen im nutzerfreundlichen PDF Format zur Verfügung.

Für Unternehmen erweist sich die Authentifizierung via IP als ideal, da ohne LogIn direkt auf alle Artikel der Zeitschrift zugegriffen werden kann. Ein individuelles Wasserzeichen im PDF unterstützt das Social DRM.

Über projektManagement aktuell

projektManagement aktuell ist eine der führenden Fachpublikationen im Projektmanagement im deutschsprachigen Raum. Sie liefert fundierte Fachinformation für Projektmanager u.a. in Industrie, Bauwesen, Beratungs- und Ingenieurbüros, im Bereich der Softwareentwicklung und im Dienstleistungsgewerbe. Das Themenspektrum reicht von wissenschaftlichen Fachbeiträgen zu Methoden und Techniken des Projektmanagements bis hin zu Praxis- und Erfahrungsberichten aus dem Projektalltag.

Neben grundlegenden Orientierungsbeiträgen liefert die Fachzeitschrift auch Beiträge über Techniken und Verfahren des Projektmanagements und berichtet über Projektfallstudien und neueste Software für die Planung und Abwicklung von Projekten. Sie schlägt somit eine Brücke zwischen Theorie und Praxis.

Die Fachzeitschrift projektManagement aktuell ist das Organ der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, das sie unter Mitwirkung der Schweizerischen Gesellschaft für Projektmanagement spm und Projekt Management Austria pma herausgibt.

Über GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.

Die GPM ist ein gemeinnütziger Fachverband für Projektmanagement mit Sitz in Nürnberg und einer Hauptstadtrepräsentanz in Berlin.

Die satzungsgemäße Aufgabe der GPM ist die Förderung des Projektmanagements, insbesondere der Aus- und Weiterbildung sowie der Forschung und Information auf diesem Gebiet. In der 1979 gegründeten Gesellschaft sind rund 8.000 Mitglieder aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen Hand vereinigt. Die GPM engagiert sich für eine systematische Weiterentwicklung des Projektmanagements in Deutschland. Sie fungiert als deutsche Vertretung der International Project Management Association (IPMA) und ist eine der größten Anbieter von Lehrgängen und Seminaren auf dem Gebiet des Projektmanagements.

Über PubEngine

Die PubEngine ist die ePublishing Plattform für das Publizieren und Vermarkten (wissenschaftlicher) digitaler Inhalte. Für Hochschul- und Bibliothekskunden bietet die PubEngine spezielle eLibrary Funktionen wie COUNTER Statistiken, Link Resolver, OpenURL, DOI, OCLC Anbindung oder ein eigenes Dashboard für den Institutions-Administrator.

Die PubEngine ist von Grund auf neu und federleicht. Enterprise NoSQL bietet maximale Flexibilität. Intelligente Suche und Navigation garantieren hohe Kundenzufriedenheit und -loyalität. Das HTML Framework sorgt für Responsive Design auf allen Kanälen.