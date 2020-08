Gründerinnentag erstmals als Hybrid-Veranstaltung

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg richtet in Zusammenarbeit mit dem BeraterinnenNetzwerk Bonn/Rhein-Sieg erstmals den Gründerinnentag als Hybrid-Veranstaltung aus. Interessierte Frauen sind am Freitag, 18. September 2020, 14 bis 18 Uhr, zu einem virtuellen Informationsaustausch eingeladen.

Im Fokus steht der Start in die Selbstständigkeit mit einem gut durchdachten Gründungskonzept als festes Fundament, worauf Frau Schritt für Schritt aufbauen kann. In zwei virtuellen Kurzvorträgen wird ein Überblick geschaffen von der Idee bis zum Konzept mit den Themen Zielgruppenanalyse / Marketing sowie Preisfindung / Kalkulation. Fördermöglichkeiten werden ebenfalls vorgestellt. Unter dem Titel ?Gut gestartet ? und nun?? berichten drei Gründerinnen über ihre ersten hundert Tage ihrer Selbstständigkeit und ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Über den Chat haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit auch Ihre Fragen an die Unternehmerinnen zu richten. Abgerundet wird der Nachmittag durch Fachinformationen in den virtuellen Themenräumen, an denen die Expertinnen des BeraterinnenNetzwerkes Bonn/Rhein-Sieg in Kurzberatungen erste Fragen zum Businessplan, zu Finanzierung und Absicherung, zu Steuern, Recht und Nachfolge sowie zu möglichen Förderprogrammen, aber auch zu Marketing oder der Förderung durch die Agentur für Arbeit beantworten.

Anmeldungen können bei Nadine Heich, Telefon 0228/2284-169, E-Mail heich@bonn.ihk.de, oder unter www.ihk-bonn.de, Webcode @6491655, erfolgen.

Die Veranstaltung wird organisiert und durchgeführt von den Beraterinnen des BeraterinnenNetzwerks Bonn/Rhein-Sieg. Hierzu gehören sowohl Vertreterinnen aus der Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises, der IHK, ?der Sparkasse KölnBonn sowie freiberufliche Beraterinnen mit unterschiedlichen fachlichen Schwerpunkten.?

Das seit über 20 Jahren bestehende Netzwerk hat es sich zur Aufgabe gemacht, ganz speziell auf Fragestellungen der Gründerinnen einzugehen, da sich im Laufe der Beratungstätigkeit herausgestellt hat, dass Frauen einen anderen Beratungsbedarf haben. Sie gründen anders und führen auch anders. Weitere Informationen zum BeraterinnenNetzwerk Bonn/Rhein-Sieg unter http://www.beraterinnennetzwerk.de