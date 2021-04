Gründung von Ardonagh Global Partners nach der Übernahme von AccuRisk Solutions LLC

– Ardonagh Global Partners beschleunigt die internationale Strategie der Ardonagh Group

– Ankündigung der Übernahme von AccuRisk Solutions LLC („AccuRisk“), einem in den USA ansässigen medizinischen Stop-Loss Managing General Underwriter (MGU)

– Nach der Refinanzierung im Sommer 2020 hat sich Ardonagh bis heute verpflichtet, 155 Millionen Pfund in M&A zu investieren

London (ots/PRNewswire) – Die Ardonagh Group („Ardonagh“ oder die „Gruppe“), ein globaler Top-20-Makler mit einer Bruttoprämie von mehr als 10 Milliarden US-Dollar, gibt heute die Gründung von Ardonagh Global Partners („AGP“) und ihre erste Akquisition in den Vereinigten Staaten bekannt.

Die Strategie von AGP besteht darin, in führende Plattformen zu investieren, die in attraktiven Märkten und Produktvertikalen außerhalb Großbritanniens und Europas tätig sind, und wird innerhalb der neuen internationalen Plattform von Ardonagh angesiedelt. Durch den Zugang zu Ardonaghs kommerziellen Fähigkeiten, Managementexpertise und Finanzierung wird AGP zu einem Partner der Wahl für die besten Managementteams.

AGP wird von Des O–Connor geleitet, der als CEO der Bravo Group, dem größten Netzwerk unabhängiger Versicherungsmakler in Großbritannien, das 2020 Teil von Ardonagh wurde, eine erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie verfolgt hat.

AGP hat heute die Übernahme des US-Gesundheits- und Vorsorgeversicherers AccuRisk in einem Joint Venture mit der Amynta Group vereinbart. Zusätzlich zu AccuRisk wird AGP Resilium, Australiens größtes unabhängiges Vermittlernetzwerk, und den auf M&A spezialisierten Makler Hemsley Wynne Furlonge LLP betreuen, Unternehmen, die es im Februar bzw. März 2021 übernommen hat. Alle drei Akquisitionen wurden durch die zugesagte Akquisitionsfazilität des Konzerns finanziert.

Resilium ist Australiens größtes unabhängiges Vermittlernetzwerk und wird als Herzstück der australischen Aktivitäten fungieren und es Ardonagh ermöglichen, Chancen für das breitere Portfolio innerhalb Australiens zu nutzen.

Hemsley Wynne Furlonge ist ein spezialisierter M&A-Versicherungsmakler, der maßgeschneiderte Versicherungslösungen für Transaktionsrisiken strukturiert und sich auf Produkte in den Bereichen Gewährleistung und Entschädigung, Steuern, Eventualrisiken und Umweltentschädigung spezialisiert. Mit Niederlassungen in London und Deutschland ist das Unternehmen seit seinem Start im Jahr 2014 erheblich gewachsen.

AccuRisk ist eine in Chicago ansässige MGU, die sich auf medizinische Stop-Loss-, Arbeitsunfall- und Krankenzusatzprodukte für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert hat. Der Markt für medizinische Stop-Loss-Versicherungen in den USA ist von 10 Mrd. USD im Jahr 2010 auf 24 Mrd. USD im Jahr 2020 angewachsen, da Arbeitgeber nach Alternativen zum voll versicherten Markt suchen. AccuRisk hat auch in die Dienstleistungsbereiche Captive und Ancillary expandiert, da diese Märkte in den USA erhebliche Wachstumschancen haben. Die Übernahme ermöglicht Ardonagh den Eintritt in den strategisch wichtigen US-Markt, der der größte Versicherungsmarkt der Welt ist.

Im Jahr 2020 erwirtschaftete Ardonagh 9 % seiner Pro-forma-Einnahmen in Höhe von 836 Mio. GBP über seine internationale Plattform, was das rasante Wachstum dieses Segments verdeutlicht. Der Konzern erwartet weiteres erhebliches Wachstum und Investitionen in Ardonagh International in den nächsten 12 Monaten und darüber hinaus.

David Ross, Chief Executive von Ardonagh, kommentierte: „Die Gründung von Ardonagh Global Partners eröffnet ein aufregendes neues Kapitel in unserer Geschichte mit einer Präsenz auf drei Kontinenten zusätzlich zu unseren globalen Großhandelsaktivitäten.

Mit jeder Akquisition wollen wir ein strategischer Partner für qualitativ hochwertige Unternehmen und Management-Teams werden, indem wir unsere kollektive Größe und Expertise nutzen, um Werte für alle Beteiligten zu schaffen.“

DIE ARDONAGH GROUP

Die Ardonagh Group Limited ist eine Holdinggesellschaft und wird nicht reguliert. Verschiedene Tochtergesellschaften des Konzerns werden, soweit erforderlich, für die Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit reguliert.

Die Gruppe ist der größte unabhängige Versicherungsmakler Großbritanniens und verfügt über ein Netzwerk von über 100 Standorten in Großbritannien und Irland sowie über 7.000 Mitarbeiter.

Ardonagh wurde 2017 gegründet und vereint heute erstklassige Marken in den Bereichen Spezialtransporte und Transporter, klassische Autos und Motorräder sowie private Krankenversicherungen für britische KMUs.

Die Ardonagh Group wurde 2017 mit der Unterstützung der Mehrheitsaktionäre HPS und Madison Dearborn Partners, zwei erstklassigen US-amerikanischen Private-Equity-Gruppen, gegründet.

