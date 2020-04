GR Silver Mining identifiziert weitere hochgradige Bohrergebnisse bei Plomosas



– 1,7 m mit 26,9 g/t Au

– 3,0 m mit 11,9 g/t Au

– 51,4 m mit 6,0 % Zn und 4.8 % Pb

– 13,6 m mit 15,5 % Zn, 15,7 % Pb, 1,9 g/t Au und 65 g/t Ag

23. April 2020 – Vancouver (British Columbia). GR Silver Mining Ltd. (TSX-V: GRSL, Frankfurt: GPE, OTCQB: GLYXF) (GR Silver Mining oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es beim Silberprojekt Plomosas (das Projekt Plomosas) im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa weitere hochgradige Bohrergebnisse identifiziert hat. Die neuesten Ergebnisse stammen vom Abbaugebiet Plomosas, einem von sechs vorrangigen Gebieten mit einer Kombination aus jüngsten (2016 bis 2018) und historischen Bohrdaten, die vom Unternehmen veröffentlicht werden (siehe Drohnenbild). Die bedeutsamsten Bohrergebnisse dieser Pressemitteilung beinhalten Folgendes:

– 1,7 m mit 26,9 g/t Au und 44 g/t Ag sowie 3,0 m mit 11,9 g/t Au und 22 g/t Ag – hochgradige, edelmetallreiche epithermale Erzgänge mit geringer Sulfidation, die in Ost-West- bis Nordost-Südwest-Richtung verlaufenden Verwerfungszonen enthalten sind (siehe Foto 1).

– 51,4 m mit 6,0 % Zn, 4,8 % Pb, 0,8 g/t Au und 26 g/t Ag, einschließlich

– 13,6 m mit 15,5 % Zn, 15,7 % Pb, 1,9 g/t Au und 65 g/t Ag

– Entdeckung einer mächtigen Brekzie mit mehreren Metallen (Zn, Pb, Ag und Au) in derselben nach Nordwesten verlaufenden Verwerfungszone, die zuvor 200 m oberhalb der Mine Plomosas abgebaut wurde. Dies bestätigt das Potential für die Beschreibung weiterer mineralisierter Zonen neigungsabwärts und entlang des Streichens in Dilatationsabschnitten, die in der regionalen Hauptverwerfung Plomosas enthalten sind (siehe Foto 2).

Die Bohrergebnisse dienen als Beweis für zukünftige Ressourcen im Abbaugebiet Plomosas – weitere hochgradige Silber- und Goldreserven in parallel und schräg zur mächtigen Hauptbrekzie mit mehreren Metallen verlaufenden Systemen, die in der Verwerfung Plomosas enthalten sind (Abbildung 1).

Abb. 1: Querschnitt – Standorte der Bohrkragen und Geologie – Mineralisierte Strukturen (Abbaugebiet Plomosas), Blickrichtung Norden

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51622/20-04-23_GR Silver News Release Apr23Final (2)_DEPRcom.001.jpeg

Marcio Fonseca, President und CEO von GR Silver Mining, sagte: Die erste Reihe von Bohrergebnissen vom Abbaugebiet Plomosas unterstützt das beträchtliche Potenzial dieses Gebietes hinsichtlich der Entdeckung neuer Mineralisierungen und der Beschreibung weiterer Ressourcen in der Zukunft. Die Ergebnisse bestätigen nicht nur die Beständigkeit des mächtigen Brekziensystems mit mehreren Metallen neigungsabwärts der historischen Untertagemine, sondern stellen auch Entdeckungen von parallel verlaufenden gold- und silbermineralisierten Erzgängen und Brekzien dar. Diese Merkmale werden erstmals in ein geologisches 3-D-Modell integriert. Die Ergebnisse weisen auf das Potenzial für Mineralisierungen mit mehreren Metallen (Zink und Blei mit attraktiven Gold- und Silbergehalten) mit großen Tonnagen in noch nicht abgebauten Zonen in der Nähe bestehender Untertageerschließungen sowie auf neue Möglichkeiten für zukünftige Erweiterungen hin. Wir prüfen und validieren weiterhin die umfangreiche Bohrloch-Datenbank und integrieren alle Informationen in ein 3-D-Modell für eine zukünftige Ressourcenschätzung.

Tab. 1: Bohrergebnisse – (Abbaugebiet Plomosas)

Bohrlochnr.Von Bis BebohrGeschätAu Au Zn (%Pb (%

(m) (m) te zte (g/t (g/t) )

Mächt wahre ) )

ig Mächti

-keit gkeit

(m)

(m)

PLI16-01 121,4124,3 2,0 2,4

2,9 28 4,2 0,5

PLI16-02 79, 83, 3,2 0,2

3 1 3,8 40 0,2 0,3

PLI17-01 99125,325,5 18 1,3

,8 7 1,7 1,0

einschließl109,1112,1 2,1 11,9 0,2

ich 3,0 22 0,1

PLI17-02 111,3115,8 3,2 4,9

4,6 39 1,6 3,6

PLI17-03 72,0 75,5 3,4 1,2

3,5 4 1,4 0,5

PLI17-04 88,6 91,6 2,9 6,5

3,0 22 1,5 3,9

AU08-PLS-02315,0342,927,9 27,5 0,9

13 1,8 0,4

SD-10 239,0290,351,4 50,6 6,0

26 0,8 4,8

einschließl273,0286,613,6 13,4 15,7 15,5

ich 65 1,9

SD-45 229,8231,5 1,5 26,9 0,1

1,7 44 1,2

232,8246,914,1 12,2 0,1

12 4,7 0,5

Bohrlochnr.Von Bis BebohrGeschätAu Au Zn (%Pb (%

(m) (m) te zte (g/t (g/t) )

Mächt wahre ) )

igkeit Mächti

gkeit

(m)

(m)

SD-48 284,2326,442,3 38,3 2,1

18 0,5 1,1

einschließl324,5326,4 1,7 165 2,8

ich 1,9 3,3 2,5

SD-54 327,5330,7 3,1 1,0

3,3 69 4,2 1,0

PD-119 40,5 56,7 16,2 8,1 3,1

55 3,3 0,8

PD-120 22,9 24,7 1,6 12,3 11,1

1,8 50 6,4

155 49,7 52,2 2,2 9,0

2,5 43 5,9 7,1

Alle Zahlen sind gerundet.

Die bestehenden Bohrlöcher für das Abbaugebiet Plomosas wurden im Rahmen von Bohrprogrammen generiert, die von Grupo Mexico zwischen 1982 und 2000 sowie von First Majestic Silver Corp. (First Majestic) zwischen 2016 und 2018 durchgeführt wurden und eine umfangreiche Datenbank für GR Silver Mining darstellen. Das primäre Ziel von Grupo Mexico war die Entdeckung von Blei- und Zinkmineralisierungen als potenzielle Rohstoffe für seine nahe gelegenen historischen Flotationsbetriebe. First Majestic bebohrte das Minengebiet Plomosas, um neue mineralisierte Zonen neigungsabwärts und entlang des Streichens von der Oberfläche und den Untertagestandorten aus zu definieren. Überall dort, wo Analyseintervalle in der Bohrloch-Datenbank als fehlend identifiziert werden, werden die entsprechenden Bohrlöcher erneut untersucht, erprobt und mit dem restlichen Kern analysiert, um die Ergebnisreihe zu vervollständigen.

Die aktuelle Vor-Ort- und Datenbankprüfung durch GR Silver Mining hat das Vorkommen mehrerer Erzgangsysteme bestätigt, die in einer Reihe regionaler Verwerfungszonen enthalten sind (Abbildung 2). In diesen günstigen Zonen findet man im Allgemeinen mächtige Mineralisierungen in Dilatationsabschnitten vor, in denen die regionalen Verwerfungen Richtungsänderungen sowohl in lateraler als auch in vertikaler Richtung aufweisen.

Im Abbaugebiet Plomosas durchschnitten die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher (Tabelle 1) Brekzien und/oder Abscherungen mit mehreren Metallen (Zink, Blei, Silber und Gold), die in Nord-Süd- bis Nordwest-Südost-Richtung verlaufen und um 35 bis 50 Grad abfallen, wodurch sich das bekannte mineralisierte System neigungsabwärts in der regionalen Verwerfung Plomosas verdoppelt hat (Abbildung 1). Diese Brekzien sind überwiegend monomiktisch mit eckigen Fragmenten und einem sulfidreichen Ganggestein.

Die Gold- und Silbermineralisierung scheint eine spätere Mineralisierungsphase als die Brekzie mit mehreren Metallen (Zink, Blei, Silber und Gold) zu sein und befindet sich für gewöhnlich in Verwerfungssystemen, die in Ost-West- bis Nordost-Südwest-Richtung bzw. in Nord-Süd- bis Nordost-Südwest-Richtung verlaufen. Die gold- und silberhaltigen Strukturen sind als eine Reihe von epithermalen Erzgängen und Stockworks mit geringer Sulfidation im Hangenden und Liegenden der Brekzien mit mehreren Metallen charakterisiert, die erweiterte Zonen für zukünftige Ressourcenmodellierungen darstellen.

Abb. 2: Standorte der Bohrkragen und Geologie – Mineralisierte Strukturen (Abbaugebiet Plomosas)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51622/20-04-23_GR Silver News Release Apr23Final (2)_DEPRcom.002.jpeg

Tab. 2: Standorte und Koordinaten der Bohrlöcher (Abbaugebiet Plomosas)

BohrlochnrOsten NordenRL Azimut NeiguTiefe

. ng (m)

155 451156 255192766,2 0 -90 123,5

1

AU08-PLS-0450894 255178968,0 27 -60 370,9

2 6

PD-119 451043 255192752,7 270 -60 147,0

1

PD-120 451097 255192752,7 90 -90 61,1

1

PLI16-01 450914 255188705,0 0 -90 286,4

8

PLI16-02 450918 255188705,0 45 -90 318,6

7

PLI17-01 450915 255189705,0 360 -50 335,5

2

PLI17-02 450915 255189705,0 360 -61 321,9

1

PLI17-03 450916 255189705,0 33 -66 235,4

1

PLI17-04 450916 255189705,0 33 -40 170,2

2

SD-10 451025 255184991,8 57 -83 364.1

3

SD-45 451048 255183990,4 270 -83 376,2

8

SD-48 451105 2551851023,7 90 -83 326,4

5

SD-54 451107 2551881038,7 90 -77 330,7

1

Alle Zahlen sind gerundet.

Abbaugebiet Plomosas

Zwischen 1986 und 2001 betrieb Grupo Mexico im Abbaugebiet Plomosas einen oberflächennahen Untertagebetrieb mit einer Kapazität von 600 Tonnen pro Tag, um Material für die (stillgelegte) Zerkleinerungs- und Flotationsanlage zu liefern und sowohl Blei- als auch Zinkkonzentrat zu produzieren. Die Untertagemine war nur zwischen den Ebenen auf 1.000 und 750 Metern sowie auf einer Streichlänge von etwa 350 Metern in Betrieb. In historischen Untertagebetrieben wurde nur die Brekzie mit mehreren Metallen abgebaut. Zwei Untertage-Zugangstunnel wurden errichtet, um die Flexibilität zu gewährleisten, Erz von Untertageerschließungen auf insgesamt 8.000 Metern abzubauen. Heute, nach einer Periode der Pflege und Wartung, ist der Großteil der Untertageerschließungen und der Mineninfrastruktur in gutem Zustand und ermöglicht den sofortigen Zugang zu allen mineralisierten Vorkommen für zusätzliche Probennahmen.

Historische Berichte weisen darauf hin, dass die Betriebe aufgrund der niedrigen Rohstoffpreise im Jahr 2001 unterbrochen wurden. Der historische Untertage-Cutoff-Gehalt, der von Grupo Mexico zum Zeitpunkt der Betriebsunterbrechung gemeldet wurde, basierte auf 290 US-Dollar pro Unze Gold, fünf US-Dollar pro Unze Silber und 0,50 US-Dollar pro Pfund Zink und Blei. GR Silver Mining untersucht und validiert die umfangreiche Datenbank, die sowohl Bohrlochdaten als auch Ergebnisse von Untertage-Schlitzproben enthält, um alle Daten gemäß den aktuellen Rohstoffpreisen und entsprechenden QS/QK-Protokollen zur Definition neuer mineralisierter Zonen vollständig zu integrieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung hinsichtlich des Projekts Plomosas wurden von Marcio Fonseca, P.Geo., geprüft bzw. unter seiner Leitung zusammengestellt.

Qualitätssicherungsprogramm und Qualitätskontrollverfahren (QA/QC)

Die vor kurzem von First Majestic abgeschlossenen Bohrlöcher folgten den von GR Silver Mining geprüften und validierten QA/QC-Protokollen, einschließlich der Einfügung von Leer- und Standardproben in alle Probenpartien, die zur Probenvorbereitung und -analyse an First Majestic–s Einrichtung Laboratorio Central in La Parilla, Durango, geschickt wurden. Zusätzliche Validierungs- und Kontrolluntersuchungen wurden in einem unabhängigen Labor von SGS de México, S.A. de C.V. in Durango, Mexiko, durchgeführt. Die Analysemethoden, die bei diesen jüngsten Bohrlöchern für Ag- und Au-Untersuchungen angewandt wurden, umfassten eine Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss für Proben über Au > 10ppm und Ag > 300ppm sowie einen gravimetrischen Abschluss. Pb und Zn wurden mittels optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma analysiert.

GR Silver Mining hat keine Informationen bezüglich der QA/QC- und Untersuchungsprotokolle der Grupo Mexico erhalten und betrachtet die Informationen zum jetzigen Zeitpunkt für die Zwecke der Pressemitteilung als historisch.

Über GR Silver Mining Ltd.

GR Silver Mining Ltd. (GRSL.V) ist ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf Mexiko, das sich mit der kosteneffektiven Erweiterung von Silber-Gold-Ressourcen in seinen Hauptprojekten am östlichen Rand des Bergbaugebiets Rosario (Sinaloa, Mexico) befasst.

SILBERPROJEKT PLOMOSAS

GR Silver Mining hält sämtliche Rechte und Anteile am Silberprojekt Plomosas unweit des historischen Bergbaudorf La Rastra im Bergbaugebiet Rosario. Das Projekt ist ein in der Vergangenheit produzierendes Asset, bei dem nur eine Mine, die unterirdische Silber-Gold-Blei-Blei-Zink-Mine Plomosas, von 1986 bis 2001 in Betrieb war. Das Projekt erstreck sich über eine Grundstücksfläche von 8.515 Hektar und befindet sich in strategisch günstiger Lage innerhalb von 5 km vom Silberprojekt San Marcial im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa. Das Projekt Plomosas umfasst sechs Gebiete mit durchschnittlich 100 Oberflächen- und Untertage-Bohrlöchern in jedem Gebiet, geophysikalische und geochemische Daten, die den größten Teil der Konzession abdecken, sowie die Abgrenzung von 16 Explorations- und Bohrzielen.

Zu den zu 100% im Besitz befindlichen Aktiva gehören alle Einrichtungen und die gesamte Infrastruktur, darunter: Zufahrtsstraßen, Vereinbarung über Oberflächenrechte, Wassernutzungsgenehmigung, 8.000 m Untertagearbeiten, Wasserzugang, 60 km – 33 KV-Stromleitung, Büros, Geschäfte, 120-Personen-Lager, Krankenstation, Lagerhäuser und Untersuchungslabor, was etwa 30 Mio. USD früherer Kapitalinvestitionen entspricht. Die früheren Eigentümer investierten etwa 18 Millionen US-Dollar in die Exploration.

Die Silber- und Goldmineralisierung in diesem Projekt weist die Alteration, die Beschaffenheit, die Mineralogie und die Lagerstättengeometrie auf, die für ein epithermales Silber-Gold-Basismetall-Erzgang-/Brekzien-Mineralisierungssystem mit geringer Sulfidierung charakteristisch ist. Die früheren Explorationen konzentrierten sich auf eine oberflächennahe polymetallische Pb-Zn-Ag-Au-Mineralisierung, die in Strukturen mit Nordwest-Südost-Ausrichtung in der Umgebung der Mine Plomosas lagert. Der von Osten nach Westen streichende Teil der Mineralisierung und die Erweiterungen für die Hauptverwerfung N-S Plomosas sind nach wie vor zu wenig erforscht. Das Silberprojekt Plomosas verfügt über mehr als 500 aktuelle und historische Bohrlöcher in sechs Gebieten – Plomosas Mine, San Juan, La Colorada, Yecora, San Francisco und El Saltito. Diese Bohrlöcher stellen eine umfangreiche Datenbank dar, die es dem Unternehmen ermöglicht, in naher Zukunft eine Ressourcenschätzung und potenzielle Projektentwicklung vorzunehmen.

PROJEKT SAN MARCIAL

Das Projekt San Marcial beherbergt eine oberflächennahe hochgradige Silber-, Blei- und Zinkmineralisierung, die sich für eine Förderung im Tagebau eignen könnte. GR Silver Mining Ltd. erweitert derzeit seine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung im Projekt San Marcial, die 36 Millionen Unzen Goldäquivalent in der angezeigten Kategorie und 11 Millionen Unzen Goldäquivalent in der abgeleiteten Kategorie umfasst, indem es neue hochgradige Gold- und Silberziele entlang des 6 Kilometer langen mineralisierten Trends im Projektgebiet definiert. GR Silver Mining ist seit mehr als zehn Jahren das erste Unternehmen, das Explorationsarbeiten bei San Marcial durchführt. Die Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 (San Marcial Project – Resource Estimation and Technical Report) wurde von WSP Canada Inc. am 26. März 2019 abgeschlossen.

Plomosas und San Marcial bilden zusammen ein geologisches Umfeld, das dem Multimillionen-Unzen-Bergbaudistrikt San Dimas ähnelt, der historisch gesehen über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren mehr als 620 Moz-Silber und 11 Moz-Gold produziert hat.

ANDERE PROJEKTE

Die anderen Projekte von GR Silver Mining befinden sich in Gebieten im Umfeld von Plomosas und San Marcial im Bergbaugebiet Rosario, die für zukünftige Entdeckungen und Erschließungen attraktiv sind.

Herr Marcio Fonseca

P.Geo, President & CEO

GR Silver Mining Ltd.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Kontakt: +1 (604) 202 3155

E-Mail: info@grsilvermining.com

