„Größtes Release seit Markteintritt" – MODELYZR demokratisiert Data Analytics

Rollenbasierte Frontends

Optimierte Visualisierung von Analyseergebnissen

Weiterentwicklung des Data Quality Dashboards

Datenanalysen zu komplexen Fragestellungen durchführen – das muss auch für Casual User möglich sein: Dieses Ziel verfolgt die Modelyzr GmbH mit dem aktuellen Release ihrer gleichnamigen Data Analytics Engine. So hat das Münsteraner Software-Unternehmen den Fokus auf spezifische Anforderungen verschiedener Anwender sowie vielfältige Neuerungen im Bereich der graphischen Aufbereitung von Daten gelegt. Mit dem Release 20.30 geht ein völlig neues Look and Feel einher, das Data-Scientists zusätzliche Funktionen bietet, jedoch auch Casual Usern AI-gestützte Abfragen ermöglicht.

„Big Data Analytics zur Beantwortung komplexer Fragestellungen gelten nach wie vor als eine Disziplin für hochspezialisierte Fachkräfte“, sagt Tim Kahler, Head of Analytics der Modelyzr GmbH. Doch wachse in praktisch allen mit Sales und Marketing verknüpften Unternehmensbereichen der Bedarf an konsistenten und verständlichen Analyseergebnissen. „Das aktuelle Release bietet daher sowohl neue Expert-Features als auch niederschwellige Anwendungsszenarien für weniger spezialisierte Nutzer und somit die Demokratisierung der Datenanalyse.“

So gehören die rollenspezifischen Frontends zu den Highlights der neuen MODELYZR-Version: Einerseits finden Analytics-Experten zahlreiche neue Funktionen zur individuellen Konfiguration der visuellen Aufbereitung von Abfrageergebnissen. Sie können sich nun mit zahlreichen Freiheitsgraden für genau die Visualisierung entscheiden, mit denen sie ihr Analyseergebnis am besten vermitteln können. MODELYZR unterstützt so die vom Analysten gewählte Didaktik.

Standardisierte Auswertungen für Casual User

Andererseits gibt es für Casual User ein standardisiertes Set aus Auswertungen zu den wichtigsten Zahlen, die regelmäßig zu überprüfen sind. Diese Standardkacheln zeigen stets die Werte wichtiger KPIs. Dazu wurden in zahlreichen Anwendergesprächen die Anforderungen des Daily-Business herausgearbeitet und rollenspezifisch in die Anwendungen integriert: Der Vertriebler im Mittelstand bekommt andere Sichten auf seine Kundenbasis als der Key-Account-Manager für Großunternehmen oder der Beauftragte für Datenqualität, genauso wie der Marketing-Leiter. Sie alle bekommen individuell die wichtigsten Kennzahlen ihres Tagesgeschäftes aufbereitet.

Deutliche Weiterentwicklungen hat das Data Quality Dashboard erfahren, das auf Abruf Data Quality Reports für fünf unterschiedliche Bereiche ausliefern kann. Hier unterstützt die Datenvisualisierung dabei, kritische Werte und zu behebende Mängel schneller zu identifizieren. So ist mithilfe der Reports etwa auf einen Blick erkennbar, dass im CRM eine fehlerhafte Information vorliegt, die bereinigt werden muss. Möglich wird dies durch die Verknüpfung und den Abgleich aller verfügbaren Datenbanken.

Basierend auf der SAP Business Technology Platform

„Wir tauschen uns regelmäßig mit den MODELYZR-Anwendern aus und haben dies auch im Zuge der Entwicklung der Version 20.30 intensiv betrieben“, erklärt Nils Niehörster, Gründer und Geschäftsführer der Modelyzr GmbH. „So kennen wir deren Informationsbedarf und die sich daraus ergebenen Anforderungen an unsere Data Analytics Engine. Dieses Wissen ist in den neuen MODELYZR und damit in unser größtes Release seit Markteintritt eingeflossen, und sorgt für eine nochmal verbesserte User Experience.“

Der neue MODELYZR setzt auf der SAP Business Technology Platform auf und gehört damit zu den ersten Anwendungen, die überhaupt auf dieser Technologie laufen. Dies ermöglicht die vielen Neuerungen hinsichtlich Funktionsumfang und Darstellung, jedoch vor allem weitere künftige Innovationen.

Weitere Informationen: www.modelyzr.com

Die Modelyzr GmbH ist ein deutsches Softwareunternehmen mit Sitz in Münster und spezialisiert auf Data Analytics im Marketing- und Vertriebsumfeld. Kernprodukt ist die Software MODELYZR, eine zentrale Plattform für ganzheitliche Datenanalysen. Die Lösung des international agierenden IT-Spezialisten integriert modernste Machine-Learning-Verfahren und schafft Markttransparenz in großer Detailtiefe. Dabei werden vorhandene Unternehmensdaten strukturiert und mit externen Daten aus einem fokus-sierten Marktumfeld verknüpft. Mit den daraus resultierenden Erkenntnissen können u. a. Absatzpotenziale im B2B-Umfeld identifiziert, fundierte Entscheidungsgrundlagen für den Vertrieb in bestehenden Segmenten oder den Einritt in neue Märkte geschaffen werden.

MODELYZR wurde auf der Hochgeschwindigkeitsdatenbank SAP HANA entwickelt und ist sowohl auf der SAP BI Platform als auch auf der SAP Cloud Platform lauffä-hig. 2015 gegründet, hat die Modelyzr GmbH ihre Software mittlerweile für Kunden, zu denen auch die SAP SE zählt, in über 150 Ländern ausgerollt. Das Unternehmen ist Teilnehmer des SAP PartnerEdge-Build-Programms und beschäftigt heute 20 Mitarbei-ter.