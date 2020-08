Gracher und SCHUMANN gehen strategische Partnerschaft ein

Integration der Softwarelösungen im Kautionsversicherungsbereich // deutliche Zeit- und Kostenvorteile // weitere Kooperationsschritte geplant

Deutschlands führender Kautionsdienstleister Gracher und der Anbieter von Softwarelösungen im Bereich Kredit & Kaution SCHUMANN starten ab sofort eine strategische Zusammenarbeit. Ein erster Schritt ist dabei die Verbindung der Gracher-Avalmanagementsoftware “Surety Manager” mit der SCHUMANN-Lösung “CAM Surety”. Die Verbindung beider Lösungen miteinander über Schnittstellen ermöglicht es zukünftig allen Kunden von Gracher, ihre Bürgschaften schnell und ohne Systembrüche bei angeschlossenen Kautionsversicherungen anzufordern.

“Surety Manager” ist ein Kalkulations- und Avalmanagementtool, das es Gracher-Mandanten ermöglicht, bei mehreren Kautionsversicherern bestehende Bürgschaftsrahmenverträge auf einer Plattform zu verwalten und Einzelbürgschaften zu möglichst günstigen Konditionen zu beantragen. CAM Surety von SCHUMANN ist das marktführende Bestandsführungssystem für Kautionsversicherer. Die Software bietet Funktionen von der Risikoprüfung über Bestandsverwaltung und Abrechnung bis hin zum Schadensmanagement sowie ein integriertes Abrechnungssystem inkl. Makleranbindung. Damit kann CAM Surety das komplette Produktportfolio einer modernen Kautionsversicherung abbilden.

“Durch die Nutzung des Surety Managers sparen unsere Kunden in der Regel etwa 10 Prozent an Prämiengebühren. Darüber hinaus profitieren sie von der Transparenz bei bestehenden Rahmenverträgen und sparen Zeit beim Beantragen und der Verwaltung von Bürgschaften”, sagt Alfons-Maria Gracher, der Geschäftsführer von Gracher Kredit- und Kautionsmakler. “Von der Anbindung an die Plattform CAM Surety versprechen wir uns eine weitere erhebliche Kosten- und Zeitersparnis für unsere Kunden. Denn künftig kann ein Avalantrag digital innerhalb von Sekunden eingereicht und entschieden werden. Die momentan übliche mehrfache Datenerfassung entfällt in Zukunft vollständig.”

“Wir arbeiten mit den meisten Kredit- und Kautionsversicherern in Deutschland erfolgreich zusammen und bieten seit über 20 Jahren Lösungen von der Risikoanalyse über Workflowsteuerung bis hin zur vollständigen Vertragsverwaltung”, erklärt Dr. Martina Städtler-Schumann, Geschäftsführerin von SCHUMANN. “In der Kreditversicherung ist eine vollkommen digitale Kommunikation zwischen Versicherungsnehmern und Versicherern bereits seit Jahren möglich. Durch die Kooperation mit Gracher können wir nun auch unsere Kautionsversicherungskunden mit ihren Versicherungsnehmern digital zusammenbringen”, sagt Städtler-Schumann.

“Die Anbindung von Surety Manager an CAM Surety ist erst der Anfang der strategisch angelegten Zusammenarbeit zwischen unseren Häusern. Ich freue mich, gemeinsam mit Gracher die Kautionsversicherungsbranche auf dieser digitalen Reise begleiten zu dürfen”, fährt Städtler-Schumann fort. Und Alfons-Maria Gracher fügt hinzu: “Diese Partnerschaft kombiniert das umfassende technologische Know-how von SCHUMANN mit der führenden Marktposition von Gracher. Zusammen werden wir die Kautionsversicherung moderner und digitaler gestalten.”

Über Gracher

Die Gracher Kredit- und Kautionsmakler GmbH & Co. KG, Trier, ist seit der Gründung im Jahr 2000 auf Kautionen und Kredite spezialisiert. Heute ist Gracher mit mehr als 12 Milliarden Euro Absicherungsvolumen und einem jährlichen Neugeschäft von über 1 Milliarde Euro Deutschlands führender Kautionsdienstleister. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren sowohl nach EN ISO 9001:2015 als auch ISO 27001:2013 zertifiziert und mit Büros in Deutschland, den Niederlanden und Bulgarien vertreten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Surety Alliance ermöglicht eine direkte oder indirekte Präsenz in allen wichtigen Märkten der Welt. Neben den etablierten Geschäftsbereichen Kautions- und Kreditversicherungen bietet Gracher auch umfassende Beratung in der Unternehmensfinanzierung an.

Über SCHUMANN

SCHUMANN mit Sitz in Göttingen ist ein deutsches Familienunternehmen, das mit modernen Technologien innovative und verlässliche IT-Lösungen für Unternehmen in aller Welt schafft. Langjährige Erfahrung garantiert Kunden eine hohe Qualität und eine stabile, partnerschaftliche Zusammenarbeit. Die Software-Lösungen und eine umfassende, kompetente Beratung ermöglichen Unternehmen effizienteres und effektiveres unternehmerisches Handeln.

Mit flexibel skalierbaren Produkten bietet SCHUMANN spezifische Branchenlösungen im Bereich des (Kredit-) Risikomanagements, der damit verbundenen Prozesssteuerung sowie Risikobewertung. Unternehmen werden in die Lage versetzt, mit optimierten Prozessen Kosten zu senken und so ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Industrie- und Handelsunternehmen, Finanzdienstleister sowie Kredit- und Kautionsversicherungen verlassen sich seit über zwei Jahrzehnten auf die Software-Lösungen von SCHUMANN.

