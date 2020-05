Graduate Campus der Hochschule Aalen für Weiterbildungsangebot ausgezeichnet

Der Graduate Campus der Hochschule Aalen hat die Jury überzeugt: Mit seinem Konzept der Entwicklung und Erprobung eines Zertifikatskurs zum Innovation Specialist konnte sich die Hochschule Aalen für die zweite Runde im Wettbewerb “Smart Qualifiziert” qualifizieren. Damit fördern der Stifterverband und der Daimler-Fonds zehn Hochschulen mit herausragenden Weiterbildungsangeboten, die sich an digitalen und technischen Arbeitswelten orientieren. Insgesamt stellen sie dafür 500.000 Euro zur Verfügung.

Nach der ersten Auswahlrunde?des zweistufigen Verfahrens erhalten der Graduate Campus der Hochschule Aalen sowie neun weitere ausgewählte Einrichtungen jeweils 10.000 Euro. Sie bilden das künftige Netzwerk für den Ideentransfer und Erfahrungsaustausch zum Thema Weiterbildung der Zukunft und können sich in einer zweiten Auswahlrunde um eine weitere Förderung bewerben.?

Eine Fachjury mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft hat in einer ersten Auswahlrunde die Hochschule Aalen mit dem Konzept der Entwicklung und Erprobung eines Zertifikatskurs ?New Business Development zum Innovation Specialist?als Blended-Mobility-Weiterbildungskurs? ausgewählt. Geschäftsführerin Dr. Alexandra Jürgens vom Graduate Campus der Hochschule Aalen und Prof. Dr. Ingo Scheuermann, Dekan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften, freuen sich, dass die Weiterbildung Aalen damit auch offiziell als bundesweites Leuchtturmprojekt anerkannt wurde. ?Gemeinsam mit unseren Partnerhochschulen wollen wir ein Weiterbildungsmodul zur Förderung der Innovationsfähigkeit insbesondere von Ingenieuren entwickeln. Gleichzeitig fördern wir mit dem Projekt die interkulturellen und digitalen Kompetenzen und bringen Weiterbildungsteilnehmer global zusammen?, erläutert Jürgens. ?Wir verbinden die Säulen der Hochschule Aalen Gründung, Weiterbildung und Internationalisierung und verknüpfen diese in einem innovativen Projekt.?

In einer zweiten Auswahlrunde am 18. Mai 2020 präsentieren die Gewinner der ersten Runde in einer virtuellen Jurysitzung online ihre Konzepte. Die vier besten Strategien bekommen eine weitere Förderung von jeweils 100.000 Euro.

Das Förderprogramm “Smart Qualifiziert” beschäftigt sich in verschiedenen Ausschreibungsrunden bis 2021 mit unterschiedlichen Aspekten von Qualifizierung an Hochschulen. Es unterstützt Hochschulen bei der Entwicklung von Strategien und Maßnahmen, die zukünftige Anforderungen der digitalen Arbeitswelt in den Mittelpunkt der eigenen Hochschulentwicklung stellen.

Über den Graduate Campus Hochschule Aalen GmbH:

Der Graduate Campus Hochschule Aalen GmbH ist die zentrale Weiterbildungseinrichtung der Hochschule Aalen und hat das Ziel die berufliche Weiterbildung in der Region Ostwürttemberg zu fördern. Im Angebot sind berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge, Zertifikatskurse sowie Seminare aus den Bereichen Technik und Wirtschaft. Aktuell studieren Berufstätige aus ganz Baden-Württemberg und Bayern, in den berufsbegleitenden Bachelorstudiengängen Betriebswirtschaftslehre (B.A.), Betriebswirtschaftslehre Studium & Ausbildung DUAL (B.A.), Maschinenbau (B.Eng.) und Mechatronik (B.Eng.), Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.), Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) und in den Masterstudiengängen Autonomes Fahren (M.Eng.), Elektromobilität (M.Eng.) und Maschinenbau (M.Eng.). Alle Studiengänge sind Präsenzstudiengänge, d.h. die Studierenden lernen vor Ort an der Hochschule Aalen freitagnachmittags und samstags. Ausnahme sind die Vorlesungen der Studiengänge Master Autonomes Fahren und Elektromobilität, die an der Hochschule Esslingen stattfinden. Zweifach deutschlandweit ausgezeichnet wurde das Studienkonzept für die berufsbegleitenden Studiengänge Maschinenbau und Mechatronik: mit dem Initiativpreis Aus- und Weiterbildung der DIHK 2010 und dem Deutschen Weiterbildungspreis 2011. Das maßgeschneiderte Studienmodell für beruflich Qualifizierte berücksichtigt insbesondere die Bedürfnisse von Meistern und Technikern, die sich zum Ingenieur oder Betriebswirt weiterqualifizieren wollen.