Grafikgenie: Distec nimmt IB918 von iBASE ins Programm

Die Distec GmbH ? einer der führenden deutschen Spezialisten für TFT-Flachbildschirme und Systemlösungen für industrielle und multimediale Applikationen ? unterstützt visuelle Industrieanwendungen jetzt auch mit dem 3,5-Zoll Single-Board-Computer (SBC) ?IB918? von iBASE. Das Grafik-Board steuert bis zu drei Displays an. ?Auf einer Fläche von lediglich 102 auf 147 mm integriert der IB918 den leistungsstarken AMD? Ryzen? V1000 Embedded-Prozessor oder alternativ den kleinen Bruder R1000 für weniger anspruchsvolle Designs?, erläutert Thomas Schrefel, Produkt Manager Embedded bei Distec. ?Zusätzlich zur leistungsfähigen Grafik profitieren anspruchsvolle Industrie-Applikationen von der Langzeitverfügbarkeit und dem robusten Design des CPU-Boards.? Der weite DC-Eingangsbereich reicht von 12 bis 24 Volt und es erlaubt Temperaturen von 0 bis +60 ?C. Damit eignet sich der IB918 ausgezeichnet für die medizinische Bildgebung oder Industrieautomatisierung, die hohe Anforderungen an die Grafikleistung stellen.

Leistungsstark und vielseitig

Zum Ansteuern von bis zu drei unabhängigen Displays bietet der IB918 unterschiedliche Anschlüsse: ein LVDS, ein Embedded DisplayPort (eDP) und zwei HDMI 2.0a mit hohen Auflösungen. Flexibel einsetzbar ist das Multi-Display-Board dank seiner zahlreichen weiteren Schnittstellen, inklusive vier COM, vier USB 3.1, ein USB 2.0 und zwei M.2 Erweiterungssteckplätze für 2280 Key M und 2230 Key E. Für den Arbeitsspeicher stehen zwei 260-pin SO-DIMM-Sockel für bis zu 32 Gigabit DDR4 zur Verfügung. Für sicherheitskritische Anwendungen verfügt das IB918 über TPM 2.0.

Startbereit für den sofortigen Einsatz stellt Distec den IB918 als Display-Kit bereit. Das SBC-Display-Kit beinhaltet TFT-Displays von AUO oder Tianma in den Diagonalen von 7 bis 24 Zoll. Optional liefert Distec den SBC auch vollständig als robusten Embedded-Box-PC ASB200-918. Als Komplettlösung ist er fertig vorkonfiguriert und sofort einsatzbereit. Der lüfterlose Embedded-Box-PC ist im Slim-Design erhältlich.

Die Distec GmbH ist ein Unternehmen der FORTEC Group, weltweit agierender und anerkannter Spezialist im Bereich Display Technology und Embedded Computing für Projekte aus allen Branchen. Das Unternehmen mit Sitz in Germering bei München und einem Werk in Hörselberg-Hainich bei Eisenach, entwickelt, produziert und vermarktet innovative Lösungen und eine breite Auswahl an Komponenten, TFT-Displays, Embedded Boards, Systemen und Dienstleistungen. Die innovativen Lösungen von Baugruppen und Kits bis hin zum OEM-Endprodukt basieren auf Hard- und Software, die Distec im eigenen Designzentrum in Germering entwickelt. Distecs Dienstleistungsangebot umfasst neben kundenspezifischen Entwicklungen und Anpassungen, Produktveredelungen, wie dem VacuBond? Optical Bonding und der Assemblierung von Monitorsystemen auch die Herstellung von Fertigprodukten. Ein breites Angebot an Touchscreens und das interne Touch-Kompetenz-Zentrum ermöglichen individuelle Touch-Lösungen auch für schwierige Umgebungsbedingungen. Außerdem kann die Distec GmbH auf die Waren, Dienstleistungen und das Knowhow des umfangreichen FORTEC Hightech-Firmennetzwerks zurückgreifen. Weitere Informationen finden sich unter https://www.distec.de/

Die Produkte der Distec GmbH sind erhältlich bei:

Europa: Distec GmbH, Germering, https://www.distec.de/

UK und Benelux: Display Technology, Huntingdon, https://www.displaytechnology.co.uk/

Nordamerika: Apollo Display Technologies, Ronkonkoma NY, http://www.apollodisplays.com/

Türkei und naher Osten: DATA DISPLAY B?L???M TEKNOLOJ?LER? LTD ?Ti., Istanbul