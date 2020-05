Graitec veröffentlicht die Version 2021 seiner Hero-Produkte: Advance PowerPack, Advance Design, Advance Workshop and Graitec Opentree

GRAITEC, ein internationaler Entwickler vom BIM, Design-, Simulations-, Fertigungs- und Datenmanagement-Software für AEC, und Autodesk ? Partner in Europa, Russland, USA und Kanada, freut sich, die Verfügbarkeit der neuen Version 2021 seiner Hero-Produkte bekanntzugeben: Advance PowerPack, Advance Design, Advance Workshop und Graitec Opentree.

Graitec ist ein BIM-Softwareunternehmen, das Kunden bei der Digitalisierung ihrer Prozesse in den Bereichen Design, Fertigung und Konstruktion unterstützt. Diese Produkte werden um unsere 4 Hauptgeschäftssäulen herum organisiert und verkauft:

CREATE: alle Produkte in Bezug auf Modellerstellung und Detailentwurf Advance PowerPack?

SIMULATE: Alle Produkte helfen unseren Kunden, BIM-Modelle mit Simulationsdaten anzureichern und Projekte besser zu optimieren. Außerdem stellen wir sicher, dass die Konstruktionen den örtlichen Bauvorschriften entsprechen, sei es aus struktureller oder thermischer Sicht. Hauptprodukt: Advance Design?

FABRICATE: Alle Produkte, die die Konstruktionsdaten aufnehmen und in die Werkstatt bringen, um die Fertigung zu automatisieren. Wir sprechen hierbei von Lagerverwaltung, Materialoptimierung (Schachtelung), Antriebsmaschinen (NC-Codierung), Zeit- und Kostenüberwachung, Beladung der Lastwagen und Lieferung an die Baustellen.

Hauptprodukt: Advance Workshop?

MANAGE: alle Produkte, die Kunden bei der projektübergreifenden Verwaltung von W.I.P.-Daten (Work in Progress), der Verwaltung von Revisionen/Versionen, Standards und der Veröffentlichung von Projektinformationen in CDEs sowie bei der Einhaltung der neuen internationalen BIM-Norm ISO 19650 unterstützen.

Hauptprodukt: Graitec Opentree? ?

Das Release 2021 führt wichtige Änderungen in der Produktstruktur ein und bringt eine Vielzahl neuer Funktionalitäten mit sich, die darauf abzielen, BIM-Workflows zwischen Architekten, Ingenieuren und?Herstellern zu erleichtern, die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und das Feedback und die Ideen von Kunden zu berücksichtigen.

ADVANCE POWERPACK 2021 ?

Advance PowerPack ist ein Paket aus Add-Ons für Autodesk Revit ?, Autodesk Advance Steel ?, Autodesk Inventor ? und Autodesk Vault ?. Wir haben die Version 2021 um mehr als 60 neue Funktionalitäten erweitert, mit denen unsere Kunden die Modellerstellung beschleunigen, Klicks sparen, ihre Modelle besser kontrollieren und natürlich mit den neuesten Autodesk-Versionen konform gehen können. Außerdem haben wir das Produkt in 3 Pakete strukturiert:

Standard: Produktivitätswerkzeuge zur Verbesserung der täglichen Nutzung von Autodesk Revit? – Professional:? ein Paket aus fortgeschrittenen Werkzeugen zur Maximierung der Wirksamkeit von Autodesk Revit? oder Advance Steel? (Einzelheiten auf www.graitec.de). Das Professional-Paket umfasst auch einen speziellen Telefon-Support-Vertrag.

Premium: die dedizierte Version, die Disziplin spezifisch ist. Die Version 2021 wird mit 2 PremiumPaketen auf den Markt gebracht, die sich entweder an Beton- oder Stahl-Detaillierer richten. Das Premium-Paket enthält ebenfalls einen speziellen Telefon-Support-Vertrag.

Für die Premium-Version wird dies mit einer Graitec Design-Erweiterung (Powered by Graitec Advance Design) weiter ausgebaut, die es dem PowerPack ermöglicht, Stahlbetonbauteile automatisch nach Eurocodes, amerikanischen oder kanadischen Normen zu bemessen und zu detaillieren.

Die fünf neuen Top-Funktionen:

Verbesserte Werkzeuge für Rohröffnungen zur besseren Verwaltung von Schnittpunkten mit kreisförmigen Wänden

Mehrere neue Detaillierungswerkzeuge zur Verwaltung von Bewehrungsprojekten: Stäbe um Öffnungen herum, Bewehrungssätze an Kanten, Ankreuzen und Markieren mit einem Klick, Stäbe teilen und kurbeln, Stäbe pro Ebene erstellen, zuweisen und verwalten, usw.

Batch-Export-Werkzeuge für den schnellen Export von Revit? Projekten und Revit views? in mehrere Zielformate.

Erweiterte Integration zwischen Autodesk Advance Steel?, Autodesk Revit? und Advance Design.

Treppen- & Geländer-Makros: Spezialtrittflächen, Sprossen, Längsträgerverlängerungen, Doppelpfostengeländer?

Mehr Einzelheiten auf https://graitec.de/cad–software/graitec–software

ADVANCE DESIGN 2021 ?

Advance Design war bisher mit einem Standard-Paket (Finite-Elemente-, Klimalastgenerierung) oder einem Premium-Paket (Stahlbeton-, Stahl- und Holzbemessungsvorschriften) erhältlich. Das neue Advance Design 2021 wird jetzt mit einem Ultimate-Paket geliefert, das den detaillierten Entwurf und die Detaillierung von Stahlbetonbalken, Stützen, Fundamenten, Wänden und Decken umfasst. Wählen Sie einfach ein Element im 3D-Modell aus und erhalten Sie den Entwurfsplan und die Bewehrungsdetails in derselben Umgebung, ohne dass Sie in einer anderen Umgebung exportieren und importieren müssen, wodurch Zeit und Datenqualität verloren gehen.

Darüber hinaus kommt die Version 2021 mit mehr als 40 neuen Funktionalitäten.

Die fünf neuen Top-Funktionen:

Pushover-Analyse zur Vorhersage des nichtlinearen Verhaltens von Stahl- und Betonbauteilen in komplexen Projekten.

Neuer Prozess vom Entwurf bis zur Detaillierung, der die vollständige Verwaltung von Stahlbetonprojekten in einer einheitlichen Umgebung ermöglicht.

Neue Superelemente-Funktion zum Gruppieren von Elementen für detaillierte Design-CodePrüfungen.

Entwurf in Etappen für eine größere Flexibilität beim Entwurf kompletter 3D-Projekte.

Erweiterte Überprüfung der Stanz-Scher-Festigkeit mit detaillierteren Ergebnissen für die erforderliche Durchstanzbewehrung.

Mehr Einzelheiten auf https://graitec.de/cad–software/graitec–software/advance–design

ADVANCE WORKSHOP 2021

Advance Workshop 2021 kommt mit einer Schlüsselinnovation: Wir haben unser historisches Produkt Advance Workshop, das sich auf das Management von Stahlwerkstätten konzentriert, mit der Arma+ Technologie, die im Juli 2018 von Graitec erworben wurde, zusammengeführt. Diese Technologie konzentrierte sich auf die Verwaltung von Werkstätten für Bewehrungsstahl und vorgefertigten Beton. Somit ist Advance Workshop 2021 nun ein einheitliches Produkt, das sich an Stahl-, Bewehrungs- oder Vorfertigungswerkstätten und -fabriken richtet.

Die fünf neuen Top-Funktionen:

Vereinheitlichung der Bewehrungs-, Stahl-, Betonfertigteil- und Baufertigteilindustrie auf derselben Werkstattplattform.

Cloud-Tracking-Material-Funktion, die es Ingenieuren, Standorten und Herstellern ermöglicht, vom

Entwurf bis zum Abruf der Produktion und Lieferung vor Ort zusammenzuarbeiten und den?Fertigungsfortschritt jedes einzelnen Bewehrungsstabes eines Projekts gemeinsam zu verfolgen.

Offenes Skript für die Maschinenzuweisung, der Benutzer kann das technische und wirtschaftliche Maschinenskript für die Zuweisungsabstimmung und die automatische Generierung von Stücklisten und Prozessrouten anpassen.

Just-in-time-Fertigung, die Logistik zieht die Herstellung an. Reduzieren Sie den Halbfertigbestand und machen Sie die Handhabung flüssiger.

Verarbeitung von IFC-Dateien aus BIM-Modellen für 3D-Teilgeometrieprozesse.

GRAITEC OPENTREE 2021

Graitec Opentree ist eine Weiterentwicklung der ursprünglichen britischen “Cabinet”-Technologie, die von Graitec im Januar 2019 erworben wurde. Die neue Version enthält wichtige Verbesserungen, die Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmern helfen, alle ihre W.I.P.-Projektdaten vor der Zusammenarbeit mit dem CDE (Common Data Environment) an einem Ort zu verwalten.

Die fünf neuen Top- Funktionen:

ISO 19650 Vorlagen- und Workflow-Management.

Die Fähigkeit, AutoCAD LT?, AutoCAD? und Revit? Dateien und Standards zu verwalten. – Verwaltung mehrerer Projekte und Bereitstellung für ALLE der gängigsten CDEUmgebungen.

Kontrolle durch Workflow-Abstimmung ? alle Daten und die gesamte Archivierung.

Reduziert Suchzeiten für Dokumente um bis zu 80%.

Mehr Einzelheiten auf https://graitec.de/cad–software/graitec–software/opentree

Das sagt Steve Houlder, COO von Graitec: ?Mit der Veröffentlichung dieser neuen 2021-Softwareversionen haben wir durch unsere einzigartige Partnerschaft mit Autodesk und Graitec-Produkten die Möglichkeit, konzeptionelle Modelldaten bis zur Fertigung und Lieferung vor Ort zu übernehmen. Wir lassen ?Ideen Wirklichkeit werden? ? nicht nur auf dem Papier, sondern durch unsere Fähigkeit, diese End-to-End-Lösung zu fabrizieren und zu konstruieren? Diese End-to-End-Lösung, bei der wir uns mehr und mehr auf die Vorfertigung zubewegen, wird den Prozess und den Arbeitsablauf für unsere Kunden weiterhin wesentlich vereinfachen und letztendlich Zeit und Geld sparen und Fehler reduzieren.

Manuel Liedot, CEO von Graitec, sagt: Wir helfen unseren Kunden bei der ERSTELLUNG datenintensiver Modelle, die es ermöglichen, die bestmöglichen Konstruktionsentscheidungen zu treffen, ihr Verhalten zu SIMULIEREN, um die Leistung zu verbessern, so automatisch wie möglich zu FABRIZIEREN, die Kosten für Zeit und Ressourcen zu senken und die Daten während des gesamten Prozesses zu VERWALTEN. Mit dem Release 2021 haben wir bei der Integration unserer Technologien einen großen Schritt nach vorn gemacht und helfen unseren Kunden dabei, ihre BIM-Reise zu beschleunigen.

GRAITEC wurde 1986 gegründet und ist eine internationale Gruppe, die Bau- und Fertigungsexperten durch die Bereitstellung von BIM- und Industry 4.0-Software und Beratung dabei unterstützt, ihre digitale Transformation erfolgreich durchzuführen. Graitec ist ein Entwickler hochleistungsfähiger BIM-Anwendungen sowie ein Autodesk Platinum Partner in Europa und Gold Autodesk Partner in Nordamerika und Russland.

GRAITEC ist in 48 Niederlassungen und in 13 Ländern weltweit tätig und bietet seinen Kunden ein umfassendes Angebot an etablierten Softwarelösungen in Kombination mit dem vollständigen Portfolio an Autodesk-Produkten und BIM-Suiten, die helfen, die anspruchsvollsten Projektanforderungen zu erfüllen und Produktivität, Effizienz und Leistung zu maximieren. Mit mehr als 550 Mitarbeitern, darunter 200 BIM-Berater, ist GRAITEC ein innovationsorientiertes Unternehmen, dessen Produkte von mehr als 100.000 Baufachleuten weltweit eingesetzt werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite https://graitec.de/